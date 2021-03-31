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鍾南山呼籲快打疫苗 否則中國「很危險」

國情動向 12:24 2021/03/31

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鍾南山呼籲快打新冠疫苗 否則中國「很危險」

世界各國爭相推行新冠肺炎疫苗接種，務求盡快實現群體免疫，中國工程院院士鍾南山表示，中國新冠疫苗接種絕對數量是世界第二，但佔人口百分比仍然很低。鍾南山稱，中國疫情控制得好，民眾認為接種疫苗不是那麼迫切，惟中國改革開放一定要向全世界開放。他呼籲民眾盡快接種疫苗，否則其他國家都接種了的時候，中國反而沒有免疫，那就很危險。

國家衛健委數據顯示，3月29日，中國內地累計接種新冠疫苗1.1億餘劑次，數量在全球僅次美國，但中國人均接種劑次仍然遠低於歐美國家。

鳳凰衛視周二（30日）播出鐘南山專訪，鐘南山表示，雖然中國疫苗接種絕對數是世界第二，但是要是按百分比數的話，中國是非常低的。

「中國目前也就4個百分點。當然，中國現在正大力擴大生產。所以預期希望能夠在六月底、七月，有40%的人能夠接種疫苗。只有接種疫苗，才能夠得到比較好的保護。」

中科院高福團隊疫苗公布臨床數據 3針後有效率達97%

鐘南山指出，按照現在的情況，中國要是完全開放，是非常危險的。他解釋，中國現在絕大多數人處於沒有免疫狀態，也就是一旦接觸了病毒的感染，馬上就會得病。

「但是，目前在中國很多群眾的思想裡頭，並不是那麼迫切。為什麼？中國的環境太好了，沒有病毒在附近。可是，這有個前提，我們對國際輸入有非常嚴格的控制，中國不能永遠這樣；中國改革開放，一定要向全世界開放。到那個時候，所有國家接種的都很好了，中國反而是無免疫的，那是很危險的，說不定又在中國暴發起來了。」

鐘南山強調，現在是一個間隙，中國控制得好就是為了爭取時間能夠打疫苗。所以疫苗還是要加快，現在國家正在下很大功夫，以最快的速度來增加生產疫苗的廠房。估計要是按照這個速度，今年底大概（產出）二三十億支疫苗。

中國疫苗日產量達500萬劑 官媒：建最大免疫屏障

中國疾病預防控制中心主任高福早前也稱，希望到2022年年初、甚至今年年底，中國能達到70%至80%的新冠疫苗接種率，基本實現群體免疫。「打多少疫苗管用，取決於病毒本身的特性，我們現在根據新冠病毒的基本傳播指數推測是70%到80%」

高福說：「疫苗的接種是一個相當複雜的綜合過程，大家都在努力，我希望說『明年年初』是說錯了，希望今年年底我們就能實現，本身這句話也是希望推進、加快這個過程。」

張文宏：内地接種率70%是底線 上不封頂

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責任編輯：連兆鋒

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