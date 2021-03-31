由西方輿論看中美會談 美國表現為何被壓倒性負評？

▲ 中美雙方在會談上言詞交鋒，但西方對美國表現的負面評價，要遠多於正面

中美高層會談在雙方言詞激烈交鋒下落幕，海南大學一帶一路研究院收集逾1.4萬則西方媒體及網絡的輿論，分析美國及其盟國的民眾，如何看待前者本次的表現。研究指，西方對美國國務卿布林肯等人的表現，作出負面評價的要遠比正面評價多，尤其美國國內輿論的負評率更達22%，是正評的4倍，原因是中方大力抨擊美國人權問題，在美國民間引發反響。研究建議，中方應採取「平視外交」，並認為在應對外國挑戰時，保持禮節比激烈態度收效更大。

西方輿論「負評」美國表現

該研究指，美國、英國、加拿大的輿論場上，普遍對美方表現持中立或觀望的態度，作出負評的依次為22%、7%和19%，正面的僅5%、3%和1%。在美國，human rights及suck是出現較多的關鍵詞，反映拜登政府正面臨人權、疫情和制度方面的挑戰，僅8％人認為挑戰來自國外，54％覺得是本土問題。

英國、加拿大，以至德國、澳洲等方西方國家的輿論，對會談的觀感也高度一致，出現了高頻詞匯contempt、testy talks、litany of issues等，而話題多是圍繞新冠疫情，以及美國國內針對亞裔種族主義和暴力、中國的新疆、香港問題、以及中美雙邊關係和多邊關係等展開。

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對中國看法負面觀者正在增加

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）去年調查顯示，在英國、德國、荷蘭、瑞典、美國和加拿大等國，對中國的負面看法升至10多年來的高點。根據中美會談後的輿論分析，中國採用「戰狼外交」和「宣戰式話語」，不但沒有減少西方對其的負面看法，反而有所上升。

研究指，美方對中方將繼續採取小院高牆式的經濟圍堵，中國要保持足夠警惕，絕不可因拜登政府一時放鬆對華打壓，就鬆懈了自主創新的決心。此外，拜登政府在會談前後的一系列操作舉動，顯示其正佈局所謂「民主國家聯盟」。中國與德國為首的歐洲國家、以及與印度等周邊大國的關係，是打破孤立的關鍵。

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中國宜從3方面外變外交策略

該研究就各國輿論中對中國外交政策的評價，提出3方面建議，一是提倡更多「平視外交」，從這次會談後的輿論分析，不難發現中國外交官只要有禮有節，而非用激烈態度去應對外國的挑戰，對外整體上的正面效果就會比較大。

二是外交部門可對外更多傳播中國崛起，尤其是經濟崛起的故事。各國民眾對GDP、股市、外匯市場、債券市場等共同的體驗，已產生了廣泛「通感」。在美國民眾心中，經濟也公眾看待外交政策的重中之重之一。外交部門應在經濟、金融領域宣傳新時期的中國的發展，讓包括美國在內的世界各國更深入地了解中國作為世界經濟、金融大國，在世界經濟穩定中的重要角色。

三是駐外的使領館應該更加「在地化」，接觸更廣泛的人群。通過分析發現，即使是在印度、日本、歐盟等目前與中國存在各種程度的矛盾與政治對抗的國家，其普通民眾對中國的觀點與主流媒體和政客的導向也有差距。利用合則兩利、鬥則俱傷的理念，发展通歐盟、印度、日本等國的大學、智庫、社團、商會等各民間組織關系，尤其是改善民間輿論對華態度，對打破所謂的「民主國家聯盟」對中國構成的合圍，將有極大益處。

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責任編輯：陳建錫

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