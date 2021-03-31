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英國主辦氣候部長級會議 中方據報獲邀但拒出席

國情動向 12:30 2021/03/31

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中英關係因近期的新疆人權問題而再度緊張。由英國主辦的氣候與發展部長級會議今日於線上召開，來自約35個國家的部長將參會​​。英媒指，中國受邀參加但不會出席。

英國官員：中國缺席下的會議遠非理想

英國邀請35個國家參與的氣候與發展部長級視像會議將於今日舉行，將討論落實《巴黎協定》和《 2030年可持續發展議程》的挑戰和優先事項。中國官媒央視引述英國政府消息指，本次會議是將於今年11月在格拉斯哥召開的COP26會議之前進行的一次關鍵會議，旨在就四個關鍵領域的實際行動和解決方案達成共識，涵蓋應對氣候影響。

據BBC（英國廣播公司）報道，中國受邀參會但不會出席。英國COP26發言人說，已邀請中國加入，並補充說：「我們期待在COP26的這一關鍵年中，與他們就氣候變化問題開展合作。」

至於中國不參加的原因時，沒有進一步的評論發表。

BBC報道指出，在美國，歐盟和印度等主要排放國參加的情況下，預計中國將在此類活動中發揮領導作用。能源與氣候情報組的Richard Black表示，「在沒有中國的情況下召開部長級會議遠非理想」。

日前因為新疆問題，英國對中國有關個人和實體實施單邊制裁，隨後中方對英方9名人員和4個實體實施反制。

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責任編輯：尹航

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