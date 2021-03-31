【新疆棉花】維族美女網紅2年前已拍片 曬新疆棉田機械運作（組圖，有片）

新疆棉花風暴燃燒後，中方以新疆棉花收割已高度機械化為論劇，反駁西方的「強迫勞動指控」。中國外交部發言人趙立堅日前更強調，新疆棉收割已達至70％機械花。新疆美女網紅－－維吾爾族的「安妮古麗」原來早在2年前，已曾拍片介紹新疆棉花種植業的機械化狀況，並展示有關震撼畫面。這段影片近日被翻出，在內地社交網站熱傳。

近日一位名為古麗的女網紅，在其Youtube頻道「安妮古麗」和Bilibili頻道「宅女安妮古麗」上一段2019年3月上載、名為「新疆棉花怎麼收割？維吾爾美女看完驚呆了，原來秘密武器竟是它！」的視頻，被網民「翻炒」並爆紅。

安妮古麗：新疆棉花怎麼收割？

影片中，女網紅古麗於新疆一棉花基地實地拍攝，向觀眾介紹新疆長絨棉生產過程，並稱有關產品可用以製作枕被乃至火藥、紙張，是戰略物資。古麗又採訪當地一名女棉農。據女棉農介紹，截至影片拍攝日，當地一公斤棉花售價為5元（人民幣，同下）。

古麗於影片中稱，有關棉花田種植的棉花，若使用人工採集的方法需耗費半個月、動用上千人力。但該棉花基地已引入一部名為「約翰迪爾」的採棉機器，一日可採集200至350頓棉花，一部價值約500萬元；惟機械採集過後的棉花田仍有少量棉花殘留，須稍後用人手在採一次。而從影片可見，機械採集而來的棉花內存有一些雜質，古麗介紹，有關棉花可加工成純白棉花。

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在近日有關視頻獲「翻炒」爆紅後，古麗亦隨即上傳一段影片作回應。她在影片中稱：

沒想到2年前的影片以這種形式走紅。她稱，國外人士仍對新疆存偏見，對此感失望、無奈。她又指自己拍攝相關視頻的目的，正是想以視頻形式記錄、宣傳新疆最真實的一面。

翻查資料，被網民「翻炒」的影片中，被稱作「約翰迪爾」的採棉機器，實際上是美國農業機械大企約翰迪爾（John Deere）的其中一款「摘棉機」。據《南華早報》去年8月報道，有新疆棉農稱，自當地引入該公司的「摘棉機」後，棉花田所需的人力越來越少。

報道引述相關調查稱，截至2020年4月，該公司採棉機器在當地的銷量，比起2019年按年上升40%。

而單在2020年4月，美國已向中國輸入總值約1.2億元的採棉機械。而據中國海關統計數據顯示，當月美國高科技採棉機的銷售增長1.178億美元，同類機器銷售265萬美元。

新疆棉生產系當地民生

除上述影片外，古麗的頻道亦於2019年12月上載一段名為「新疆撿棉花能掙多少錢？古麗心疼甘肅大姐辛苦，為啥不用採棉機？」的影片，介紹除機械採棉以外的人工採棉法。

影片稱，其中一名女棉農到拍攝所在的棉花田工作近2月，平均每日可獲酬100元；又稱長絨棉以機械採集質量較差，若使用人工採集則較乾淨、質量較好。

責任編輯：黃良潤

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