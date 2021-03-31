南韓外長將訪華 王毅選在廈門會晤有玄機？（第二版）

中美博弈加劇之際，南韓外交部今日（31日）宣布，應中方邀請，外交部長鄭義溶將於4月2日（周五）訪華，3日將在福建廈門與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談。

今次是鄭義溶自上月就任以來首次出訪，亦是時隔4個月，中韓再次舉行外長會。

（末段新增中國外交部回應）

據韓聯社報道，在美國積極拉攏韓國等主要盟國牽制中國的情況下，此次外長會談備受關注。預計雙方將就包括朝鮮問題在內的半島局勢、攜手應對新冠疫情等合作方案交換意見，亦可能討論中國國家主席習近平訪韓等雙邊高層交流方案。

報道引述分析指，會議選址在廈門或折射出中方政治意圖。在兩岸關係緊張、美國借台灣對華施壓的大背景下，選址廈門可釋放韓中友好信息，藉此牽制美國。

報道引述外交部相關人士就此表示，綜合考慮兩國防疫形勢、外長日程安排以及航線管制等情況，最終選址廈門。該人士表示，鄭義溶以本月17日舉行的韓美外長會談為開端，25日與俄羅斯外長會談，持續與韓半島周邊主要國家進行戰略溝通。

韓外長：美中非二選一的選項

此外，鄭義溶31日在記者會上表示，對南韓而言，美中不是二選一的選項，兩國也從未對南韓提出相關要求。

鄭義溶說，美中兩國對南韓來說都是非常重要的國家。美國是南韓的唯一同盟國家，韓美同盟是南韓外交安保政策的根基。中國則是南韓的近鄰，也是最大的貿易對象國，韓中兩國始終保持著戰略合作夥伴關係。

鄭義溶強調，韓方的立場很明確，絕不模糊，且始終一貫，即基於穩固的韓美同盟關係，和諧發展韓中關係。

在北京，外交部發言人華春瑩表示，當前中韓關係發展良好。今明兩年是中韓文化交流年，明年是中韓建交30周年，中韓關係面臨進一步深化發展的重要機遇，中方願與韓方共同努力，通過此訪落實好兩國元首的重要共識，增進戰略溝通，深化務實合作，推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展。

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責任編輯：蒯宇澄

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