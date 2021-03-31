日美海軍東海聯演 日媒：欲牽制中國（組圖）

日本海上自衛隊周三（31日）表示，日美兩國周一（29日）在東海進行聯合訓練；日媒稱有關聯演意在牽制中國。而周二（30日）亦有報道指，中國海軍軍艦近年行經釣魚島時會關閉雷達，以模擬實戰。

綜合外媒報道，日本海上自衛隊表示，神盾艦「金剛號」（DDG-173）與美海軍第7艦隊「藍嶺號」（USS Blue Ridge LCC-19）兩棲指揮艦，周一在東海實施聯合演訓。

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海自最高指揮官、海上幕僚長山村浩周二則在記者會上指，當局將致力加強日美雙方的「快速反應能力」。惟山村並未明確透露進行訓練的海域是否包括釣魚島及其附屬島嶼周邊海域。

海自周二亦在推特（Twitter）發文指，是次聯合訓練之目的，是加強日美同盟的威懾與對應能力，並期望提高戰術能力及與美國海軍間的相互配合。

日本共同社則引述意見指，中國近期在釣魚島及其附屬島嶼周邊等東海海域活動頻繁，日美兩軍在東海進行聯合演訓，意在牽制中國。

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另外，日本《產經新聞》周二亦引述多名日本政府消息人士透露，近年在釣魚島及其附屬島嶼鄰近海域航行的中國軍艦，為避免被美軍及自衛隊察覺動向，在交接時會關閉雷達，並推測中方軍艦是以此模擬實戰。

消息人士指，中國海警船出入釣魚島周邊海域時，常有2艘中國軍艦在釣島北方約90公里處的北緯27度線附近海域經常性地航行，應是為預防中國海警船發生意外，可就近作快速反應。

報道指，有關軍艦每隔一段時間就會與其他軍艦來交接。而自2、3年前起，中國軍艦交接時，從出港起就會關閉水上雷達與對空雷達，抵達相關海域後才會開啟。

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報道又指，軍艦不開雷達航行，在非戰時非常罕見，會增加與漁船或商船碰撞的危險性；日本政府相關人士則認為，中國軍艦關閉雷達，是為不讓自衛隊或美軍透過雷達識別之，使日美兩軍不易掌握其在釣島海域交接及相關軍務的細節。

報道續稱，自衛隊與美軍的偵察衛星因運行時會有空窗期，期間將無法觀測相關海域，中國軍隊則會看準時機出港交接。日本政府認為，有必要對此進一步強化警戒與監視。

另綜合傳媒周三報道，中國國防部發言人吳謙表示，於中日兩國防部門3月29日舉行「海空聯絡機制」年度視訊會議上，中方強調，制定海警法是正常立法活動，完全符合國際法和國際慣例。

責任編輯：黃良潤

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