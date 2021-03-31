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多少錢財富自由？中國一線城市至少1900萬元

經濟脈搏 13:39 2021/03/31

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胡潤研究院今日（31日）發布的《2021胡潤財富自由門檻》顯示，中國一線城市入門級的財富自由門檻為1,900萬元（人民幣，下同）。二線城市為1200萬元，三線城市為600萬元。

報告將財富自由分為入門級、中級、高級和國際級四個階段，並細分到中國一二三線三類城市。財富自由門檻主要考慮常住房、金融投資和家庭稅後年收入。

中國人購房需求大 財富自由門檻相對較高

報告顯示，中國一線城市入門級財富自由門檻是1,900萬元，主要包括一套120平方米的市區常住房、2輛車、60萬元的家庭稅後年收入和800萬元的金融投資；中級財富自由門檻是6,500萬元，包括一套250平方米的市區常住房、一套200平方米的第二住房、2輛車、150萬元的家庭稅後年收入和1,200萬元的金融投資。

一線城市高級財富自由門檻是1.9億元，包括一套400平方米的市區常住房、一套300平方米的第二住房、4輛車、650萬元的家庭稅後年收入和6,500萬元的金融投資。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，中國的入門級財富自由門檻，相對於其他國家較高，因為中國人購房需求大。此外，之所以將財富自由門檻分為四個階段，是因為每到一個門檻，家庭情況的變化會產生新的需求。

指許多財富自由的企業家 生活比較樸素

胡潤又指，很多人羨慕百富榜上的企業家有很多錢，早已實現財富自由，「比如抖音的創始人張一鳴有1000多億，但他們到底能用到多少？」他指，其實企業家平常生活都是比較樸素的，比如娃哈哈董事長宗慶後說他每年花錢不到五萬元，個人嗜好只愛抽煙喝茶；新希望集團董事長劉永好說他最喜歡吃麻婆豆腐和回鍋肉。「後物質時代」的企業家精神層面的需求更大，物質層面的需求簡單。

胡潤表示，根據2020胡潤財富報告，中國預計有17萬億元的財富將在10年內傳承給下一代，42萬億元將在20年內傳承給下一代，78萬億元將在30年內傳承給下一代，男女各占一半。應該會有不少人一出生就財富自由了，這些人比較幸運。而家族財富所包含的要素，還不僅僅是家族資產、家族企業和人力資本，還包括社會資本，包含社交人脈和社會影響力。

他還表示，世界上大多數16至60歲的人都想創造財富，有房無貸，做一個自己喜歡的工作，不為五斗米折腰。希望這份報告能激勵更多人去實現自己的夢想。

根據2021胡潤至尚優品報告，超六成受訪高淨值人群計劃在財富自由後環遊世界，近四成選擇充電學習，會籌劃家族信託和慈善捐款的比例達三成。

從財富這個角度，一個人最幸福的時候是認為自己早晚有機會實現財富自由，而尚未實現的時候。那些已經實現了財富自由的人，不一定是最幸福的，因為他們也承擔著更多的責任和壓力。

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責任編輯：蒯宇澄

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