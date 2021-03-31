彭博評新疆棉「硬仗」：中國為保紡織出口  或要增進口棉取代

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新疆棉花風暴發生後，內地民間對曾拒出新疆棉的外國品牌，展開強力抵制；但另一邊廂，至今沒有多少被抵制的國際品牌讓步，修正拒絕新疆棉的態度。彭博社引述內地分析師指，為保住蓬勃的紡織出口產業，中國可能要增加棉花進口，以取代遭部份西方企業抵制的新疆棉。
美國基於新疆人權議題，禁止進口含新疆棉的所有產品。而良好棉花發展協會去年亦推動會員企業，不用新疆棉。
彭博報道指，新疆棉花佔中國棉花產量80%。華泰期貨分析師徐亞光（音譯）因此指出，「現在唯一的選項或許是增加棉花進口，因為一些紡織廠若使用在地（新疆）棉花，恐失去出口訂單」。
中國對巴西與非洲棉花需求或增
他認為今年所謂的額外棉花進口配額，將回到2019年的80萬噸水準，2020年中國政府核發40萬噸額外配額，今年尚未發布相關配額。
產業出口網站「紗線寶」（shaxianbao.cn）資深棉花交易員吳發興（音譯）也說，鑑於出口前景不樂觀，新疆棉的消費量恐下滑20%，他預料巴西與非洲產棉國將受惠於中國的額外需求。
良好棉花發展協會（Better Cotton Iniciative，BCI）中國地區首長吳艷指稱，其總部抵制之舉將阻止50萬噸新疆棉進入全球供應鏈。
中國官員稍早前則表示，2020年，經濟作物「棉花」產出516.2萬噸，佔比全國87.3%，綜合機械化水平逾8成。
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責任編輯：鄧國強
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