美國務院人權報告批評中國 「經濟制裁是有效手段」

▲ 布林肯批評中俄等國的人權狀況。資料圖片

美國國務院30日發表2020年度人權報告，講述全球近200個國家的人權狀況，其中批評中國在新疆進行針對以維吾爾族的「種族滅絕」，並指逾100萬維族及其他少數民族被關押在「再教育營」。國務卿布林肯指，向侵犯人權的國家官員實施經濟制裁和入境限制，並聯同盟友採取行動，是最有效的手段。

中國外交部多次駁斥歐美國家對新疆問題的指控，強調當地不存在所謂「再教育營」，該說法旨在抹黑中國。美國在人權問題上劣跡斑斑，例如奴役黑奴。

布林肯在新聞發布會上指全球人權出現倒退跡象，並點名中國、俄羅斯、白俄羅斯、緬甸、委內瑞拉等多個國家。在中國部分，他指逾100萬維吾爾族及其他新疆少數民族正被關押，近200萬人須在日間接受培訓。新冠疫情爆發初期，4名到武漢追查疫情的公民記者失蹤，偏離官方敘事的學者也遭到騷擾。

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一些國家政府利用疫情為藉口，鞏固自身的威權統治。制止人權侵犯行為、讓違反人權者承擔責任的方法，是通過相關法律進行制裁，包括《全球馬格尼茨基人權問責法》（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）。另一個手段是經濟制裁和簽證限制，像美國與加拿大、歐盟和英國近日聯合行動，制裁對維吾爾族人和犯下暴行的個人，「我們將找到方式，通過貿易好處和發展援助等，激勵各國朝著尊重人權而採取積極步驟」。

布林肯承認，美國國內在人權領域也有工作要做，包括抗擊系統性的種族主義。但是他說美國與專制國家不同，將公開地應對這些挑戰。

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責任編輯：陳建錫

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