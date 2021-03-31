美國電訊商可自資購華為、中興設備 FCC委員促堵塞漏洞

美國去年勒令國內電訊商移除以政府基金採購的華為、中興設備，但用私人資金購買的並未受限。聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）呼籲堵塞該漏洞，嚴禁上述使用企業的設備，以確保強迫勞動生產的電子設備不能進入美國市場。FCC發言人表示，已著手處理有關提案。

中國外交部已多次批評美國濫用國家力量，不擇手段打壓中國企業，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，並要求美方多做有利於兩國關係和經貿合作的事。

共和黨籍的卡爾表示，沒有理由允許廠商只要不涉及聯邦經費，就可以將完全相同的設備買進並用於美國市場。FCC可以採取更多行動，來因應中國新疆的人權問題。他提出，FCC的設備授權規定需要更新，要求採購新疆設備或零件的企業「負起日漸沉重的責任，確保其供應鏈不依賴任何強迫勞動」。

FCC發言人表示，他們長期致力於改革設備授權程序，以加強確保新網路設備安全無虞，樂見有關構想受到愈來愈多的支持。

本月稍早，FCC根據2019年保護美國通訊網路相關法律，認定5家中國企業對美國國家安全構成威脅，包括華為、中興通訊、海能達（Hytera）、杭州海康威視（Hikvision），以及大華科技（Dahua Technology）。

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責任編輯：陳建錫

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