台15歲女生誤信「吃棉花減肥」偏方  竟一年吃掉棉被塞腸

「棉花」變了新聞熱詞之際，台灣也曝光一宗涉及棉花的奇聞。一名身形纖細的15歲女生，身高、體重、BMI（身高體重指數，Body Mass Index）數值均正常，但只因家長隨意一句「你太肥」，竟就極力減肥，更誤信網絡謠言「吃棉花減重法」，一年下來，竟吃下整整一條厚棉被與鋪棉外套，導致嘔吐不已、腸道阻塞，經手術，才將棉花排出，但未來仍可能有後遺症。

台灣兒科醫學會的「支持與鼓勵推動體重管理記者會」上，理事長李宏昌曝光了一些青少年、兒童的減肥極端個案。

李宏昌表示，3年前他收治一名15歲國中女生，BMI為18.8，外表看來正常，沒有肥胖問題，卻因自覺大腿粗，又常被爸爸念「都胖了還吃宵夜」，因此卯起來節食減肥。

對BMI有誤解 結果減錯肥

女生直到1年後某天不停吐膽汁，也無法順利排便，就醫接受超音波檢查，才發現她腸道內滿滿都是棉花。

經問診才知道，原來少女1年內吞了整條棉被以抑制食欲，最後醫師診斷有嚴重腸阻塞，得動手術將棉花擠出，將來也可能有腸沾黏後遺症。

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台灣衛福部統計，當地5到19歲兒童及青少年有11.2％出現肥胖問題。李宏昌表示，台灣兒童、青少年肥胖盛行率已從2015到2018年的11.4％，降低至2016到2019年的11.2％，肥胖率雖逐年下降，但臨床看過許多對肥胖有錯誤見解的青少年，在減肥路上出了差錯。

李宏昌提醒，兒童時期過重與肥胖，會增加日後罹患心血管疾病、糖尿病、癌症等代謝症候群風險；但臨床發現許多青少年因為家長對於體位管理沒有正確認知，對兒女的言語也會影響他們的減重心態。

如何計算BMI 台灣有在線計算法

台灣兒科醫學會理事楊俊仁表示，衛福部官網有兒童及青少年版BMI計算機（網址：bit.ly/2QKLRux），可幫助家長、小朋友對肥胖有正確認知，預防過胖與減重減過頭，減少將來的慢性病問題。

當局又提醒，當BMI超過該年齡層的95％以上，即為肥胖。兒科醫學會則表示，肥胖、甚至是極度肥胖的兒童，建議及早就醫進行專業評估，越早接受治療，越能減少將來慢性病的威脅。

●兒童及青少年版BMI計算機：https://km.hpa.gov.tw/ChildBMI/ChildBMI.html

●兒童肥胖防治實證指引：https://www.hpa.gov.tw/Pages/EBook.aspx?nodeid=3792

責任編輯：鄧國強