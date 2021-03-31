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台灣菠蘿蟲害有圖有真相 大陸國台辦展示照片（慎入，組圖）

社會熱點 17:07 2021/03/31

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在台灣，陸委會主委邱太三上周一（22日）曾稱，陸方應提供菠蘿（台稱鳳梨）病蟲害照片和證據。在北京，大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（31日）上午在記者會上，展示了相關圖片證據。

據人民網報道，朱鳳蓮於國台辦記者會上，當場展示了相關圖片證據，隨即就有關圖片逐一說明。

大陸禁台灣鳳梨酥進口？ 台當局這樣回應

大陸防蟲害抵制台灣菠蘿 台恐失近4億港元（第四版）

由國台辦隨後提供、朱鳳蓮所展示的圖片如下：

    點擊圖片放大
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台媒則引述朱鳳蓮稱，她自己特意向相關部門索要有關圖片，並指陸方去年向台灣方面書面通報了28批鳳梨不合格情況，其中在台灣鳳梨上查驗出的害蟲，有14批是菝葜黑圓盾蚧；另有8批是大洋臀紋粉蚧，6批是新菠蘿灰粉蚧。

朱鳳蓮指，有關通報台方未作任何回覆，不合格情況亦未得到改善；今年初陸方海關又在台灣入口鳳梨中，檢出5批菝葜黑圓盾蚧。

她指，有關通報函涉及到工作人員及發貨人、收貨人資訊，不方便透露詳情詳細，但可以提供通報函編號；又強調所有通報個案均有據可查，每個發現害蟲的台灣鳳梨批次都有檢驗報告。

朱鳳蓮續稱，民進黨當局應切實地負起監管責任，從源頭上去處理相關問題，不應作「政治操弄」。

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另據台媒報道，在台灣，農委會主委陳吉仲表示，據防檢疫資料統計，台方不合格件數僅13批，目前仍未收到國台辦公布的鳳梨害蟲照片，著國台辦公布其餘15件通報時間。

陳吉仲又指，希望陸方「能回到國際規範來解決」。

責任編輯：黃良潤

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