【新疆棉花】H&M最新聲明這樣說 對新疆隻字不提

瑞典連鎖服裝品牌H&M因曾表態拒用新疆棉花，在內地遭到輿論笞伐及抵制。H&M今日（31日）發表聲明稱重視中國市場，將致力於重獲中國消費者和商業夥伴的信任。作為一家全球性公司，H&M遵守所有業務所在市場的當地法律和監管框架。聲明未提及新疆問題，也無為抵制當地棉花引發的爭議作回應。

H&M聲明全文：

我們正與中國的同事一起，盡一切努力應對當前的挑戰，尋找前進的方向。

中國對我們來說是一個非常重要的市場，我們對中國的長期承諾依然堅定。 在中國發展了三十多年，我們見證了中國紡織業的顯著進步。 作為創新和技術的前沿，中國顯然將繼續在整個行業的進一步發展中發揮重要作用。 我們為我們的供應商能夠參與到這一發展中來而感到自豪，我們希望繼續與中國的合作夥伴和利益相關者一起為推動行業進步做出貢獻。 我們希望在中國和其他地方成為一個負責任的採購者，目前正在製定前瞻性的戰略，並積極開展下一步的材料採購工作。 我們希望與所有相關的利益相關者一起合作，成為解決方案的一部分，共同打造一個更加可持續發展的時尚產業。

作為一家全球性的公司，我們遵守所有業務所在市場的當地法律和監管框架。我們的公司價值觀建立在信任、尊重、誠信和對話的基礎上。 我們希望專注於我們的核心業務和我們最擅長的領域——將時尚和設計帶給世界各地的客戶。