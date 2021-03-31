【新疆棉花】H&M最新聲明這樣說 對新疆隻字不提（第三版）

下一篇文章
美再施「聯盟制華」 聯署14國聲明質疑世衛疫源調查（第三版）
瑞典連鎖服裝品牌H&M因曾表態拒用新疆棉花，在內地遭到輿論笞伐及抵制。H&M今日（31日）發表聲明稱重視中國市場，將致力於重獲中國消費者和商業夥伴的信任。作為一家全球性公司，H&M遵守所有業務所在市場的當地法律和監管框架。聲明未提及新疆問題，也無為抵制當地棉花引發的爭議作回應。官媒批評H&M的聲明避重就輕、缺乏誠意，在關鍵問題上必須表達立場，又指中國消費者不會在意這些漂亮的說話，還會看產品的成份標籤。
（新增官媒評論及H&M上季營收數字）
H&M聲明全文：
我們正與中國的同事一起，盡一切努力應對當前的挑戰，尋找前進的方向。
中國對我們來說是一個非常重要的市場，我們對中國的長期承諾依然堅定。在中國發展了三十多年，我們見證了中國紡織業的顯著進步。作為創新和技術的前沿，中國顯然將繼續在整個行業的進一步發展中發揮重要作用。我們為我們的供應商能夠參與到這一發展中來而感到自豪，我們希望繼續與中國的合作夥伴和利益相關者一起為推動行業進步做出貢獻。我們希望在中國和其他地方成為一個負責任的採購者，目前正在製定前瞻性的戰略，並積極開展下一步的材料採購工作。我們希望與所有相關的利益相關者一起合作，成為解決方案的一部分，共同打造一個更加可持續發展的時尚產業。
作為一家全球性的公司，我們遵守所有業務所在市場的當地法律和監管框架。我們的公司價值觀建立在信任、尊重、誠信和對話的基礎上。我們希望專注於我們的核心業務和我們最擅長的領域——將時尚和設計帶給世界各地的客戶。
我們致力於重新獲得中國消費者、同事和商業夥伴的信任和信心。我們相信，通過與利益相關者和合作夥伴的共同努力，我們可以在發展時尚產業、服務客戶和尊重客戶的方式上邁出步伐。
官媒批避重就輕：想重獲信任就得拿出誠意
央視在H&M聲明出街後，隨即發表短評，指摘該聲明內容空洞，中國消費者不會收貨：
這份將近500字的聲明，扭扭捏捏，避重就輕，顧左右而言他，基本上是一篇空話滿滿、缺乏誠意的二流公關文。
H&M為什麼不大大方方地向消費者致歉？近來這幾家洋品牌跟風操弄新疆議題，既然願意相信謊言、顛倒黑白，就得接受中國消費者的回應了。
中國的大門是敞開的，中國的市場是開放的！若真想重獲信任、保住市場，就得拿出誠意來，在你們自己挑撥的關鍵問題上有個立場、表個態度。錯了就是錯了，扭扭捏捏幹啥呢？請少點套路、多點真誠！
中央政法委旗下的長安網，也作出類似的表述，強調中國消費者只看實質行動：
H&M聲明稱致力於重獲中國消費者信任。中國消費者懂外語，不會只看中文聲明，還要看英文表態。中國消費者也不會看漂亮話，倒是會看產品上的成分標籤！
H&M上季蝕10億，在中國關閉20門市
據彭博、路透等消息，H&M上季虧損數額會達到14.1億瑞典克朗（10.4億元人民幣）。首席執行官稱，據保守估算，2021年將淨關店250家，目前在中國關閉約20家門市。據H&M官網2月的數據，截至2020財年，H&M在全球74個市場共開設5,018家門市，包括中國146個城市的445間。
【新疆棉花】H&M至少6內地分店被業主收鋪關門 風波來首現（有片）
【新疆棉花】H&M、Nike倘失中國市場會怎樣？內媒計了這條數
責任編輯：陳建錫
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道