【世衛報告】中方回應14國聯合聲明：數據是否完整是科學問題（有片）

世衛發表新冠病毒溯源報告後，美英加等14國聯合發聲，指國際專家對新冠病毒來源的研究拖延甚久，且未能取得全部和原始的資料及樣本。中方作出回應稱，推遲發布是要保證質量；整個結論是基於已掌握的數據，加上科學家的推理而形成，並非少了就是不完整、不可靠。所謂的數據完整性，是要有邊界的。

梁萬年：該收集的數據都在努力收集

中國-世界衛生組織新冠病毒溯源聯合研究中方專家組新聞發布會今日召開。當被問及14國聲明中對報告推遲和推翻完整數據感到擔憂時，聯合專家組中方組長梁萬年對14國聲明作出回應。

至於報告推遲發布的問題，梁萬年說，2月9日聯合專家組在武漢召開新聞發布會，就報告主要過程、發現和建議做了介紹，那時已對這些方面形成框架性、結論性共識。科學家離開武漢後，聯動上並非那麼方便，中英翻譯版本亦需多次磨合。在「質量第一」的原則下，只有中外雙方聯合專家組共同認可這個報告，才能發布。

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另外，美國、歐盟還提及樣本數據受限的問題。梁萬年回應稱，「從現在的知識水平，從現在的條件，我們該收集的，都在努力收集了。」

「什麼叫數據是完整的數據？這又是一個科學的問題，多少數據才完整。現在要把所有的數據都收集到，沒有解決一個科學問題，什麼叫所有的數據？所以對數據的完整性，可能在科學上來看，很難有一個大家公認的多少數據、什麼類型的數據收集才叫完整的。」

他還表示，「必須承認，永遠不可能說就百分之百的數據都收集到了，整個結論是基於已經掌握的數據，加上科學家們的科學知識和經驗，加上推理，加上推論，形成的結果和結論。並不是回過頭來說，少了，說它就不完整了，這個結論就不可靠了。在醫學研究，在公共衛生研究方法當中，有一種方法叫抽樣調查，其實往往在某種程度上比普查可能更有效，也可能從這個角度來看，所謂的數據完整性，是要有邊界的。」

責任編輯：尹航

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