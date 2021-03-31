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【碳中和】美能源專家舉原油、電動車作例 解讀中國碳中和戰略

國情動向 18:17 2021/03/31

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今年中國的《十四五規劃》強調「2030碳達峰、2060碳中和」減排目標。對此，美國能源問題研究專家Daniel Yergin分析指，中國意在降低對進口原油的依賴度，並尋求挑戰美、歐、日、韓在汽車市場的支配地位。

日經中文網於周三（31日）刊登了對Daniel Yergin的專訪。被問及中國減排溫室氣體的目的時，他稱除對大氣污染和地球環境的憂慮外，中國亦有其戰略意圖，包括降低對進口原油的依賴程度。

獲日企尋求代工電動車 中國或將搶佔產業發展先機？

【碳中和】中國3招提升新能源利用水平 促風電光伏擺脫依賴補貼

Yergin指出，中國亦有意透過相關減排政策，尋求挑戰美、歐、日、韓在汽車市場的支配地位。他解釋，中國認為自身在引擎方面的研發，已追不上外國，因此選擇發展純電動車（EV）此一「跳躍式道路」。

他又指，隨著作為全球最大市場的中國確定了相關政策，歐美各國若亦朝純電動車方向轉型，相關規定制度則將更完善，其餘各國亦將不可避免地加入發展純電動車。

中國將是「未來新能源秩序」贏家

Yergin續稱，中美兩國在氣候變化以外領域的合作已變得極為艱難。美國拜登（Joe Biden）政府處理對華關係「談不上順利」，而各國均無意捲入中美對立；且中國與冷戰時期的蘇聯不同，已「深深嵌入全球經濟」，孤立中國的政策將難以出台。

Yergin去年亦曾接受日經訪問。他強調，中國將是「未來新能源秩序」贏家，而中東、俄羅斯等産油國或將成輸家。

他解釋，中國有七成石油依賴進口，惟有關依賴將不斷減少。另外，中國亦大力發展光伏和鋰離子電池等供應鏈，並在純電動車不可或缺的鋰電池製造方面，擁有壓倒性份額，處於供應鏈頂端。因此在中國降低價格生産光伏電池板的情況下，其他國家將難以追趕之。

【兩會2021】李克強報告提碳排放 看中央為「碳中和」準備了哪些政策

美商提高加拿大電動車用材料產量 抗衡中國主導

Daniel Yergin是英國調查公司 IHS Markit副董事，能源問題的權威專家，著有《石油大博弈》、《制高點》等。

責任編輯：黃良潤

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