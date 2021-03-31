華春瑩：美911後讓幾千萬穆斯林家破人亡 6點駁涉新疆指控（第二版）

▲ 華春瑩：美911後讓幾千萬穆斯林家破人亡 6點駁涉新疆指控

新疆人權議題中美激烈角力，新疆棉花風暴更使之火上澆油。中國外交部發言人華春瑩周三（31日）在例行記者會上，回應美國國務院的2020年國別人權報告，當中用8分鐘、約2000字闡述中方立場，反美方以新疆人權議題、對中國作出的指控。整理其內容，華春瑩引用6個理據反駁，其中更反指責美國在911後發動戰爭，讓幾千萬穆斯林家破人亡。

（新增未段，涉新疆議題BBC記者離開北京）

華春瑩周三在記者會上，就美方指稱中國政府在新疆進行「種族滅絕」，提出了全面反駁、並重申中方立場。

其一：種族滅絕有標準，非信口開河

華春瑩表示，「首先我想說，有關中國滅絕種族的指責是違反國際法的彌天大謊」；種族滅絕罪是公認的嚴重國際罪行，這一概念的誕生與二戰密切相關，用來形容對一個民族或一個種族團體的毀滅。1948年12月，聯合國大會通過《防止及懲治滅絕種族罪公約》，明確規定了滅絕種族罪的定義。

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根據《公約》，滅絕種族是指爲了全部或部分消滅特定團體而實施的暴行。在客觀方面，必須要證明行爲人實施了《公約》規定的有關行爲，這是認定滅絕種族罪的最基本要求；對滅絕種族罪的認定需要經過權威嚴格的法律程序，要經得起事實和歷史的檢驗，任何國家組織和個人都沒有資格和權利隨意認定別國犯有滅絕種族罪。在國際關係中，任何國家都不能將這個罪名用作信口開河、惡意操縱的政治標籤。

其二：美方的新疆調查，證人是演員

華春瑩又指出，美方基於個別反華勢力的謊言和虛假信息，妄自斷言中國新疆存在「種族滅絕」，這是荒謬之極的世紀謊言、彌天大謊，是對中國人民的極大侮辱和侵犯，也是對國際法和國際關系基本准則的嚴重踐踏。

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她舉例，美方不斷援引炒作的「調查報告」，其實是反華極端分子「鄭國恩（德國學者Adrian Zenz）」之流炮制編造的虛假信息，幾個所謂的證人只不過是被他們利用培訓出來的演員，而相關的媒體則扮演了擴音器和謊言傳播機的作用。

其三：中國少數民族比美國少數族裔幸福

華春瑩表示，所謂「滅絕種族」是對中國民族政策的污蔑和對新疆發展成就的污蔑。中國是統一的多民族國家，根據憲法和民族區域自治法，各少數民族的合法權利和權益得到充分保護，各民族的平等、團結互助、和諧關係得到有效維護。

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「可以毫不誇張地說，中國的少數民族政策比美國的好得多，公平得多，在中國的少數民族比在美國的少數民族幸福平等有尊嚴得多」，她說。

其四：少數民族人口增長速度高於平均，何來說「滅絕」

華春瑩指，「中國一直對少數民族實行寬於漢族的生育政策，少數民族人口的增長速度一直高於全國的平均水平。過去40多年來，新疆維吾爾族的人口從550萬上升到了1280萬，人均預期壽命從60年前的30歲提高到了72歲。有人見過這樣的『種族滅絕』嗎？爲了滿足群衆脫貧就業的願望，新疆各級政府在充分尊重本人意願的基礎上，幫助群衆到外省市就業，過上更高收入的好生活，有人見過這樣的『種族滅絕』嗎？」

她又指，新疆棉花大多實現了機械化的採摘，成熟季節，河南、四川等地的農民工也會去新疆採棉，就同美國人跨州就業、歐洲一些國家的人秋季到葡萄園打工、採摘有什麽不同呢？

其五：質疑美國用新疆議題搞亂中國

華春瑩表示，美國作爲一個大國，無視新疆安全繁榮穩定的現實和2500萬新疆各族群衆團結和睦的事實，僅僅依據幾個所謂僞學者、僞證人的說法，就隨意給中方扣上種族滅絕的帽子，這只能更加戳穿美方所謂講法治規則的虛僞面目，只能更加證明美方企圖制造所謂新疆問題來阻礙中國發展的戰略陰謀。

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「正像當年親自參與策動伊拉克戰爭的美國前國務卿鮑威爾辦公室主任威爾克森親口承認的那樣，所謂新疆維吾爾族問題，只不過是美國企圖從內部長期搞亂中國、遏制中國的一個戰略陰謀。這種手法同當年美國及其幾個盟友對伊拉克、敘利亞的所作所爲如出一轍，但是絕不可能在中國得逞」，她說。

其六：美國才有種族屠殺和滅絕歷史

華春瑩指出，美方對中國指責和扣帽子，都是他們自己犯過的罪、做過的惡，都是他們自己罪惡的反射。

「且不說美國歷史上通過西進運動對印第安人進行的種族屠殺和滅絕，他們販賣和奴役黑人犯下的罪惡；且不說『9·11』後，美國以反恐爲名對穆斯林國家大打出手，以所謂的洗衣粉和擺拍視頻作爲證據，對別的主權國家悍然發動軍事侵略，造成幾十萬無辜平民的傷亡，幾千萬穆斯林家破人亡；且不說美方在關塔那摩集中營和阿布格萊布監獄犯下的虐囚罪行」，她稱。

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她又說，就在這幾天，《華盛頓郵報》刊登了《美國原住民歷史：天花疫苗與驅逐家園》的報道，對美國政府長期以來針對印第安原住民的謊言和惡行進行了回溯，包括故意將帶有天花病毒的毛毯贈給缺乏免疫能力的原住民，導致其人口銳減，包括幾千名原住民的年輕女子在不知情的情況下被美政府實施絕育手術，還有近日不斷曝光出來的美墨邊境被拘押的非法移民，包括大量兒童的慘狀和非人道的待遇。

華春瑩總結說，「大家可能注意到，今年聯合國人權理事會審議美國國別人權報告時，有110多個國家對美國人權問題提出了批評，要求美國切實解決自身存在的歧視少數群體等系統性問題。美國根本沒有資格指責中國的人權問題」。

另一方面，英國廣播公司新聞網（BBC News）周三表示，原駐中國記者沙磊（John Sudworth）已調派台灣。中國此前批評，BBC指控北京「侵犯新疆維吾爾族人權」的報道毫無根據。

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責任編輯：鄧國強

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