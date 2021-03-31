【新疆棉花】H&M內地關店潮恐擴  官證20門市抵制聲中倒下（組圖，有片）

▲ 【新疆棉花】H&M內地關店潮恐擴 官證20門市抵制聲中倒下。

新疆棉花風暴仍在蔓延，多個去年曾表態拒用新疆棉花的國際品牌遭持續抵制。H&M首席執行官Helena Helmersson在公司第一季度財報後的電話會議上首度證實，由於該公司決定「以道德為由」停止從新疆採購產品而引發抵制，其在內地約20家門店被迫關閉。而此前，彭博社曾報道，H&M在二三線城市有多間門店遭業主強制收鋪，不得不關門停業。

Hennes & Mauritz AB（簡稱H&M）的首席執行官Helena Helmersson在公司第一財季財報後的電話會議上表示，由於該公司決定「以道德為由」停止從新疆採購產品而引發抵制，中國約20家門店被迫關閉。

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華爾街日報指，內地官方媒體上周翻出H&M去年拒用新疆棉花的決定後，該公司被推到了聚光燈下，引發了消費者的抵制，中國主要電商、網約車、打折和地圖應用中下架了H&M產品。

H&M關店 佔內地門市約4％左右

報道指，截至2021年2月28日H&M在中國擁有502家門店，如以約20間門店計，關門的佔約4％左右。

而H&M首席財務官Adam Karlsson在電話會議中則表示，公司所有的線上渠道都已關閉。根據第一季度財報中的數據，當季中國在集團銷售額中佔比6%左右。

彭博社周一（29日）曾報道，新疆首府烏魯木齊、寧夏首府銀川、吉林省會長春、江蘇省連雲港等二三線城市的商場運營商表示，已至少有6間H&M門店被業主收鋪後關閉。

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而H&M周三公布有約20間內地分店關門，數字高於彭博社的報道，關門潮會否擴大引外界關注。報道指，新疆是全球主要棉花生產地，而2020年中國市場佔H&M總銷售額的5.2%，是僅次於德國、美國和英國的第四大市場。

銀川當地媒體亦報道了業主對H&M收鋪、迫使其關店的經過。其中，新百ccmall的H&M門店，在業主要求下早在25日已關門；店面招牌被遮擋，商場內關於H&M的廣告牌也被撤下、標識全部被拆除。

銀川有業主對H&M收鋪 再貼愛國標語

同時，位於銀川金鳳區的新華聯購物中心，也對H&M分店採取同樣的收鋪閉店行動，而業主在店門及周邊牆上，貼上「愛國我行動，支持新疆棉」的公告。

新華聯購物中心總經理王霞指，「在25日上午，經請示過新華聯總部後，我們立即召開會議，當晚就對H&M門店的貨品下架、並關閉門店。同時通知他們今天開始關停停售，支持新疆棉，倡導愛國精神。作爲我們企業也是有社會責任的」。

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而對已購買H&M品牌商品需要退換的消費者，新華聯購物中心也表示會積極爲消費者提供相應的服務，保證消費者的合法權益。

銀川媒體又指，新百ccmall、國芳百貨銀川店、王府井百貨東方紅店、新華聯購物中心的Nike、adidas門店目前仍在正常營業，但新華聯購物中心的Nike、adidas門店國內明星海報全部下架。

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責任編輯：鄧國強

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