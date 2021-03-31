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【新疆棉花】美女網紅疑這樣跟Nike等割席：我以前穿的都是A貨

社會熱點 20:28 2021/03/31

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【新疆棉花】美女網紅疑這樣跟Nike等割席：我以前穿的都是A貨

隨著新疆棉事件持續發酵，越來越多藝人、網紅被網民拿起放大鏡審視、看看他們是否曾穿過「問題品牌」產品。其中，在微博擁有288萬名粉絲的內地美女網紅「貢一」，過去經常穿著Nike和Adidas等運動品牌；事件爆發後她疑似為表效忠而在Instgram發限時動態，自爆自己過去穿的都是高級假貨（即香港俚語稱A貨），引發網友熱議。

愛化濃妝的的貢一經常在個人微博發表穿搭照，並喜歡穿著價位不斐的品牌炫富；由於以「時尚達人」、「運動博主」自稱，因此穿搭自然少不了Nike、Adidas等知名運動品牌的潮鞋、服飾配件。

在新疆棉事件爆發後，她的微博頁面遭到不少網友出征，逼問她「還是不是中國人」、「這麼愛穿，保證讓你紅不起來」。

惡搞？不是惡搞　網民有許多解讀

後來，一張疑似為貢一在Instagram限時動態中發出的聲明、在網上瘋傳，文中寫道，「本人所穿的Nike、Adidas等品牌鞋服均為假貨，來自於中國莆田，本人與Nike、Adidas公司並無商務往來」。聲明一出立刻引發熱議，台灣傳媒也報道內地網民反應：

割席割到這地步。
全身都是假貨，臉都是淘回來嗎？

    點擊圖片放大
    +4
    +3

不過，也有不少網友指出，該聲明會否有可能是網友惡搞？因為貢一最大的平台在內地微博而非Instagram，若要發布聲明理應由微博發出才對。事實上，聲明發出後，貢一也沒有刪除了2天貼出、身穿Nike波鞋的照片。

也有網民說，聲明未必是假，因為消息已在網上熱炒一陣子，但貢一本人未就此否認。

責任編輯：鄧國強

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