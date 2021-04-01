波音指無法承受被中國拒絕 籲貿易不與人權等議題掛鉤

美國飛機製造商波音（Boeing）表示，無法承受失去中國市場，敦促美國將人權和其他議題的爭端與中美貿易關係分開。

據路透社報道，波音首席執行官卡爾霍恩（Dave Calhoun）在一個論壇上表示，他相信與歐洲的重大飛機補貼糾紛在世界貿易組織（WTO）進行了16年的爭執後可以解決，但與此形成鮮明對比的是在中國市場的前景。

「我認為從政治上說（中國）對本屆政府來說難度更大，對上屆政府來說難度更大。但是我們仍然必須與我們最大的合作夥伴中國進行貿易。」

他指出了許多爭端，並補充說，希望美國可以將知識產權，人權等議題與貿易分開，並繼續鼓勵中美之間建立自由貿易環境。「我們無法承受被中國市場拒之門外的後果。（We cannot afford to be locked out of that market. ）我們的競爭對手將趁虛而入。」

波音和空中客車（Airbus）公司分別將大約四分一的飛機出售給中國，而中國已經超越美國成為世界上最大的國內旅行市場。

白宮和美國貿易代表沒有立即回應對卡爾霍恩講話的置評請求。

據悉，在中美首階段貿易協議中，飛機會是中國加碼採購2,000億美元美國貨品的一環。中美貿易協議文本顯示，中國未來兩年增購2,000億美元貨品中，會有777億美元屬於製造業產品，當中包括飛機、汽車、工業機械等等。

華春瑩：美911後讓幾千萬穆斯林家破人亡 6點駁涉新疆指控

【世衛報告】中方回應14國聯合聲明：數據是否完整是科學問題（有片）

美國務院人權報告批評中國 「經濟制裁是有效手段」（第二版）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解