波音指無法承受被中國拒絕 籲貿易不與人權等議題掛鉤

美國飛機製造商波音(Boeing)表示,無法承受失去中國市場,敦促美國將人權和其他議題的爭端與中美貿易關係分開。

據路透社報道,波音首席執行官卡爾霍恩(Dave Calhoun)在一個論壇上表示,他相信與歐洲的重大飛機補貼糾紛在世界貿易組織(WTO)進行了16年的爭執後可以解決,但與此形成鮮明對比的是在中國市場的前景。

「我認為從政治上說(中國)對本屆政府來說難度更大,對上屆政府來說難度更大。但是我們仍然必須與我們最大的合作夥伴中國進行貿易。」

他指出了許多爭端,並補充說,希望美國可以將知識產權,人權等議題與貿易分開,並繼續鼓勵中美之間建立自由貿易環境。「我們無法承受被中國市場拒之門外的後果。(We cannot afford to be locked out of that market. )我們的競爭對手將趁虛而入。」

波音和空中客車(Airbus)公司分別將大約四分一的飛機出售給中國,而中國已經超越美國成為世界上最大的國內旅行市場。

白宮和美國貿易代表沒有立即回應對卡爾霍恩講話的置評請求。

據悉,在中美首階段貿易協議中,飛機會是中國加碼採購2,000億美元美國貨品的一環。中美貿易協議文本顯示,中國未來兩年增購2,000億美元貨品中,會有777億美元屬於製造業產品,當中包括飛機、汽車、工業機械等等。

華春瑩:美911後讓幾千萬穆斯林家破人亡 6點駁涉新疆指控

【世衛報告】中方回應14國聯合聲明:數據是否完整是科學問題(有片)

美國務院人權報告批評中國 「經濟制裁是有效手段」(第二版)

責任編輯:尹航

緊貼中國國情最新發展,BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解