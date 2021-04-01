拜登不想被中國「吃掉午餐」 2萬億美元藍圖這樣談中美競爭

美國總統拜登當地時間周三（31日）公布總支出達2萬億美元的「美國就業計劃（American Jobs Plan）」，藍圖主調是推動美國疫後重建，但同時也暗藏中美角力元素；其中拜登不僅點名計劃是要美國在跟中國的競爭中獲勝，還點名要在電動汽車、新能源、科研投資等領域，不落後於中國。

拜登（Joe Biden）周三在賓夕法尼州匹茲堡發表演講，公布了他總支出達2萬億美元、折合近15.6萬億港元的「美國就業計劃」；這項計劃是拜登經濟復蘇計劃中的第一部分，側重於對基礎設施、製造業、清潔能源、護理產業以及科技研發的投資。

拜登：讓美國與中國競爭時獲勝

但拜登在演說中卻多次點名「中國」，包括強調「美國就業計劃能夠讓美國在與中國的競爭中獲勝」，反映美方加大基建及產業投資力度，有強烈與中國較量的意味。

而拜登在「美國就業計劃」提及中國的地方，還有以下幾處：

首先是在談及對電動汽車產業的投資時，該計劃指出，美國的插電式電動汽車（EV）市場只有中國的三分之一，而這種情況必須改變。

拜登提議投資1740億美元、折合約1.35萬億港元，用以「贏得電動汽車市場」。這其中包括在2030年前建立50萬個電動汽車充電站，擴大購買電動汽車的消費稅激勵，將20%的校車更新爲電動汽車，並通過聯邦採購加速聯邦車隊的電動化。

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其次，在談及對科技研發的投資時，「美國工作計劃」指出，在過去的25年裏，美國是少數幾個在研發方面的公共投資佔GDP比例下降的主要經濟體之一，而「像中國這樣的國家正在大力投資於研發」。文件指，中國目前在研發支出方面排名世界第二。

拜登呼籲國會投資1800億美元、折合近1.4萬億港元，以提升美國在人工智能、生物科技、半導體、先進計算、通信技術和清潔能源等關鍵技術領域的領導地位，並升級全國各地實驗室的研究基礎設施，包括實體設施、計算能力和網絡。

點名AI、生物科技、半導體、先進計算等

拜登的計劃還包括投資350億美元、折合逾2720億港元，用以實現氣候科學方面的技術突破，使美國成爲清潔能源技術的全球領導者。

拜登上任後，已多次重申要加大基建、產業及科研投資，以對中國作出競爭；其中上月，他在一次會議中提到，中國投資數10億美元解決交通、環境等一系列問題，若美國不採取行動，中國則就會「吃掉美國的午餐（eat our lunch，美國俚語，意即失去先機）」。

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責任編輯：鄧國強

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