世衛指科興國藥疫苗保護力良好 但缺乏這些數據

世界衛生組織（WHO）疫苗專家周三（31日）表示，中國科興、國藥疫苗新型冠狀病毒病（COVID-19）疫苗的臨床試驗資料中期分析證明，該2款疫苗「安全且具良好保護效力」，惟仍需更多資料。其中專家指，2款疫苗缺乏在「較年長族群」接種的相關資料。

法新社報道，世衛免疫專家戰略諮詢小組（Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE）主席克拉維奧托（Alejandro Cravioto）在記者會上稱，SAGE小組已審核中國的科興生技公司（Sinovac Biotech）和國藥集團（Sinopharm Group）目前提供的資料，並表示該2款疫苗符合世衛「疫苗效力為近半，最好接近或超過70%」的要求，被證明不會對人體造成傷害。

報道指，上述2間公司早前向世衛有關方面呈交資料，並申請列入世衛的緊急使用名單（EUL）。這2款疫苗已多國投入接種。

2款疫苗缺乏在「較年長族群」接種的資料

不過，SAGE亦稱，2款疫苗缺乏在「較年長族群」及「共病症狀（co-morbidity）族群」當中接種的相關資料，因此須待世衞或其認可監管機構授權其作緊急使用，將其列入緊急使用名單前，不會公布相關使用建議。

截至目前，僅有輝瑞/BioNTech、牛津/AstraZeneca和強生3款新冠疫苗獲得世衛認可。

另綜合傳媒報道，據國藥集團公布的三期試驗數據，其疫苗保護效力達79.34%，並已在中國內地、巴基斯坦和阿聯酋等國獲批。而據來自土耳其、巴西、印尼等國的試驗數據顯示，科興疫苗在18歲以上人士的有效率介乎50.65%至91.25%之間。

據報中國衛生監管當局目前已批准通過4款國產疫苗，包括上述2款疫苗。

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責任編輯：黃良潤

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