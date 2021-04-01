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3月財新製造業PMI錄50.6創11個月低位 價格指數續升

經濟脈搏 10:53 2021/04/01

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3月財新中國製造業PMI（採購經理指數）錄得50.6，較2月低0.3個百分點，雖然連續第11個月位於擴張區間，但降至2020年5月以來最低值，顯示疫情後製造業擴張速度進一步邊際放緩。其中，價格指數繼續上升，分析指通脹壓力不斷凸顯，制約了未來政策的騰挪空間，不利於後疫情時期經濟的持續恢復。

受益於疫情緩和 製造業海外需求明顯增

這一走勢與統計局製造業PMI相悖。國家統計局公布的2021年3月製造業PMI錄得51.9，較上月升1.3個百分點，結束連續3個月的回落態勢，表明經濟加速擴張。

製造業供給、需求繼續保持擴張，但擴張速度已連續4個月放緩。中國製造商在3月繼續增產，但整體增速輕微放緩至小幅水平，為11個月來最低。企業普遍反映市場在疫後進一步復甦，客戶訂單增加，支撐了最近產出增長。外需成為3月亮點，新出口訂單指數在2021年首次位於擴張區間。受訪企業表示，海外疫情有所緩和，海外需求明顯增加。

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受供求增速放緩影響，就業市場繼續承壓。3月就業指數連續第4個月位於收縮區間，收縮程度略有緩和。企業反映，當有員工離職時，主動補充用工的動力不強。

分析指價格指數續升 通脹是關注重點

價格指數繼續高歌猛進，通脹壓力進一步加大。工業金屬、原油等原材料價格持續上漲，令製造業企業成本大幅飆升。3月購進價格指數錄得2017年12月以來最高值。受成本上升推動，企業出廠價格亦大幅上漲，製造業企業出廠價格指數在擴張區間升至2016年12月以來最高值。受訪企業表示，價格上漲抑制了需求的進一步恢復。

展望未來一年，製造業企業普遍相信產出將會繼續增長，樂觀度較2月略有放緩，但仍為過去7年以來的較高水平。業界的增長預期普遍與疫情將要結束、全球需求將會復甦等預期因素有關。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年3月製造業總體維持恢復態勢，供求兩端復甦動能同步減弱，海外需求出現明顯改善，就業壓力依然存在。製造業企業家對未來經濟恢復和疫情控制仍充滿信心，生產經營預期指數仍大幅高於長期均值。通脹仍是未來關注的重點，價格指數已連續數月上升，通脹壓力不斷凸顯，制約了未來政策的騰挪空間，不利於後疫情時期經濟的持續恢復。

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責任編輯：尹航

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中國 採購 PMI 通脹 國家統計局 經濟 壓力 疫情 就業

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