▲ 中美撞機事件20周年 美軍現在兵棋推演「經常都輸」

2021年4月1日，是中美撞機事件20周年。美軍偵察機2001年對中國抵近偵察，與攔截的解放軍戰鬥機碰撞，中國海軍飛行員王偉犧牲。中美撞機事件20年後，兩國力量對比已發生顯著變化。王偉墓前近日出現了民眾擺放的解放軍隱形戰機、航母等最新裝備模型，告慰烈士在天之靈。美軍近日則放出風聲，指美軍內部秘密兵棋推演與中國在台海衝突情景當中，美軍「經常都輸」。

2001年4月1日，美國海軍EP-3E電子偵察機逼近中國海南島，解放軍海軍航空兵2架殲-8戰機奉命攔截，其中一架編號為81192的與美軍飛機相撞墜海，飛行員王偉犧牲。EP-3E機身受損下逼降中國海南陵水軍用機場，機上24人遭中方扣留。王偉其後獲評定為革命烈士，並獲授「海空衛士」稱號。

事隔20年，中國人對中美撞機事件仍然印象深刻，今年4月1日更是清明節前夕，王偉位於浙江杭州的墓前，近日吸引不少人前去致敬。王偉烈士墓前更出現了殲-20隱形戰機、殲-15艦載戰鬥機、解放軍航空母艦等中國軍隊新型裝備的模型，告慰這位當年駕駛着落後的殲-8，面對美軍先進飛機的海軍軍人。

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中美撞機事件，與1999年中國駐南斯拉夫大使館遭美軍轟炸3死慘案，都成了中國決心收窄與美國差距的悲憤動力。今天美軍對中美潛在軍事衝突中的把握，也變得大不如當年。

美國全國廣播公司（NBC）、美國有線新聞網（CNN）等傳媒，近日引述美國國防部官員與前官員透露，在五角大樓與智庫「蘭德公司」（RAND）聯合舉行的美軍秘密兵棋推演當中，美軍在台海面對解放軍「經常都輸」。

據悉，這些推演預期，一旦台海戰爭打響，台灣空軍在「以分鐘計」的時間內，即會遭到解放軍殲滅，而美軍在亞太的各個基地都會受到攻擊，美國海軍航母打擊群亦會遭到解放軍長程導彈壓制，無法靠近中國沿岸馳援台灣地區。

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報道稱，美國軍方相信，解放軍20年前在台海面對美軍絕無勝算，美軍可完全享有空中優勢，並把航母開到台灣東岸，但解放軍20年來大力投資於新型艦艇、飛機、網絡與太空系統，以及龐大的彈道導彈和巡航導彈儲備，使得美軍海空優勢迅速消失。

有份協助兵棋推演舉行的國防部前官員奥赫曼内（David Ochmanek）形容，他們把美軍指揮官們請來，讓他們置身3、4天推演後，他們都被打得屁滾尿流（get their asses kicked），而且都表露出了最真實的反應。

奥赫曼内與分析員又認為，台灣對美製愛國者攔截導彈系統投資太多，這系統已無力應對解放軍攻勢，台灣反而應該投資於技術水平更低的武器，例如水雷、無人機、機動發射的反艦和防空導彈等系統，才可能拖慢解放軍進攻，為美軍爭取時間。

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責任編輯：連兆鋒