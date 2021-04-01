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美國貿易報告指中國補貼企業 導致全球產能過剩（第二版）

國情動向 15:32 2021/04/01

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美國貿易代表處指中國補貼企業，令全球產能過剩

美國貿易代表署（USTR）31日發表貿易評估報告指，中國補貼企業的做法是全球產能過剩的元兇（leading offender），受影響的包括鋼鐵、鋁和太陽能領域，其他行業也可能很快受衝擊。貿易代表戴琦肯定了中美的首階段協議，稱其建立了強有力的爭端解決系統，可確保迅速有效地實施和執行。

（新增中國商務部回應）

報告指，北京通過花費數千億美元來支持達成《中國製造2025》目標，並要求其實現針對國內、全球市場的既定目標，令其他行業出現嚴重產能過剩。美國正面臨多個國家的資訊限制和關稅措施，構成重大障礙，影響美國未來增長機會，以及全球經濟的公平性，會持續與不同國家的政府磋商。

戴琦稱，去年1月，中美簽署了歷史性的首階段貿易協議，其中要求中國在知識產權、技術轉讓、農業、金融服務，以及貨幣和外匯領域，就貿體制進行結構性改革，並在兩年內大量購買美國商品和服務。她肯定了協議在解決爭端上的作用，並強調「美國在問題出現時繼續與中國接洽，並密切關注事態發展」。

路透社分析指，報告清楚顯示出，戴琦打算繼續對傷害美國出口成長的外國貿易政策，採取更強硬的手段。

在北京，中國商務部重申，中方一貫反對單邊加徵關稅的措施，這不利於中國，不利於美國，不利於世界。中美作為世界上最大的兩個經濟體，經貿關係的本質是互利共贏。雙方應在相互尊重、平等相待的基礎上，通過對話協商解決彼此合理關切。

美國去年對華商品貿易逆差為3,108億美元，按年減少10.0％、約344億美元；美國對華商品出口1,246億美元，增長17.1％、約182億美元；美國從中國的相應進口額為4,354億美元，減少3.6％。中國是美國的第三大商品出口市場。

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責任編輯：陳建錫

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