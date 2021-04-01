【碳中和】彭博：中國考慮調整鋼鐵業稅收助減排 或改變全球鋼鐵貿易

內地近期強調要實現強調「碳中和」目標，有關政策或影響全球鋼鐵市場走向。報道指，內地當局正考慮調整其鋼鐵行業稅收政策，包括下調出口退稅、下調或取消部分鋼鐵產品進口關稅等，以加大力度達成其碳減排目標。

彭博社周二（30日）引述2位未獲授權公開發言的匿名消息人士透露，內地當局在考慮調整其鋼鐵行業稅收政策，以鼓勵進口、降低出口。消息指，有關措施包括下調部分鋼鐵產品出口退稅，及下調或取消部分鋼鐵產品進口關稅。

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有關消息人士指，當局亦考慮減免國內鐵礦石生產商的增值稅或所得稅。

消息人士又指，當局或最快於今年4月推出部分上述措施，惟具體細節仍待研究，調整鋼稅一事存在變數。

彭博認為，有關措施聚焦國內市場；然由於中國是最大的鋼鐵生產國、進口國和出口國，其調整鋼鐵行業稅收政策，亦可能改變全球鋼鐵貿易。

報道指，在外界普遍認為疫情後經濟復甦將提振全球需求之際，中國限製鋼鐵出口或造成需填補的供應缺口；與此同時，中國加大海外採購及進口鋼鐵，亦或造成市場進一步趨緊。

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目前內地國稅局、財政部、海關總署均未評論或證實有關消息。

內地近年強調要實現「碳中和」目標，有關政策早前亦對國際鋼鐵市場帶來衝擊。上月19日，河北省唐山市政府公布新限產減排措施，最高減產比例達50%，一度令市場憂慮需求下降，導致國際鐵礦石價格連日走跌。其時受有關消息影響，新加波相關期貨，包括當地交投最活躍的鐵礦石合約，一度連跌數日；同時內地鋼企則利潤增加，股價上升。

責任編輯：黃良潤

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