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中國迎五國外長密集到訪 南韓新官首訪罕見不選美國

國情動向 12:04 2021/04/01

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美國拜登政府近期大舉拉攏盟友嘗試遏制中國，而中國也積極鞏固國際朋友圈。繼外長王毅訪問中東六國、防長魏鳳和訪問東歐四國後，中國這幾天會密集式迎來南韓與東南亞四國外長到訪。南韓此前向美國喊話不會在中美之間選邊站，新任外長鄭義溶首次出訪不選美國，南韓媒體認為極其罕見，而他今次訪華選址福建廈門也引發解讀，認為與美國借台灣議題施壓有關。

中國和南韓外交部周三（31日）同日宣佈，南韓外交部長官鄭義溶會於4月2至3日訪問中國。鄭義溶會是本周來華訪問的第五個國家外長。

據此前宣佈，新加坡外長維文、馬來西亞外長希沙慕丁、印度尼西亞外長蕾特諾、菲律賓外長洛欽會於3月31日至4月2日訪問中國。

韓聯社報道，鄭義溶會於4月3日，在廈門與王毅會談，這是他自2月上任以來首次出訪。王毅去年11月訪問南韓，此次是雙方時隔4個月再次舉行外長會。美國積極拉攏南韓等盟國牽制中國下，此次中韓外長會尤其受到關注。

中韓外長會地點也引發解讀。韓聯社稱，有觀點認為，會議選址廈門或折射出中方政治意圖，即在兩岸關係緊張、美國借台灣問題對華施壓大背景下，釋放中韓友好的信息反制美國。

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鄭義溶周三在首爾表示，對於如何對待中美矛盾，韓方的立場一貫明確，即基於穩固的韓美同盟關係，和諧發展韓中關係。他重申，對南韓而言，中美不是二選一的選項。

《韓國日報》指出，南韓外長上任後先訪中國而非美國，在南韓外交史上極為罕見。明年是中韓建交30周年，雙方正全力升級兩國關係。繼美韓外長防長「2+2」會談和俄羅斯外長訪韓之後，南韓外交有必要強化與中方的戰略溝通。

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另一方面，東南亞四國外長此時密集訪華，時機亦耐人尋味。新加坡總理李顯龍早前一再強調，新加坡與多個國家都不會在中美之間選邊站。印尼近日則受到日本拉攏，舉行「2+2」會談並表示要加強安全與海洋合作，而日本早前與美國發表聯合聲明，除了談到中國釣魚島，更講到要聯手介入台海，引起中方強烈反彈。

中外高層近期互訪密集，分析認為有反制美國施壓意味。外慧王毅本周較早前剛結束中東六國行程，先後到訪沙特阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯酋、阿曼以及巴林。防長魏鳳和也於周三，結束對匈牙利、塞爾維亞、希臘、北馬其頓東歐四國訪問。

魏鳳和訪問塞爾維亞期間，專程前往中國駐南斯拉夫大使館1999年遭美國轟炸遺址，憑弔當年犧牲的3名中方人員。魏鳳和強調，中國人民永遠不會忘記那段歷史，中國軍隊也絕不允許類似的歷史重演。

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責任編輯：連兆鋒

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