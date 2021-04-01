港人在內地也能用數字人民幣：可用香港手機號匿名註冊

數字人民幣落地加快，內地繼去年10月開始數字人民幣公開大規模測試後，六大國有銀行近日還開始推廣數字人民幣貨幣錢包。值得一提是，港人在內地亦能方便流暢地使用數字人民幣，可通過回鄉證或香港手機號匿名開立數字人民幣錢包，有效降低港人赴深消費的跨境交易成本。

偶爾赴深 可通過香港手機號開立錢包

據《深圳特區報》報道，深圳近日在全國率先順利完成面向香港居民在內地使用數字人民幣的測試工作。本次測試主要面向香港兩類居民，一類是經常往來深圳的香港居民，可通過香港居民來往內地通行證（回鄉證）進行實名認證；一類是偶爾來深圳的香港居民，即僅持有香港居民身份證的居民，通過香港手機號匿名開立五類數字人民幣錢包。

一位長期在深圳工作的香港居民梁女士實體支付場景體驗後形容，「感覺兌換很方便，支付很流暢。」她開立數字人民幣錢包後，通過回鄉證完成實名認證，綁定中國銀行借記卡升級至二類錢包後，每日單筆消費上限可達50,000元。

此外，經測試成功驗證，香港居民可使用香港手機號碼匿名注冊開立數字人民幣五類錢包進行小額消費，購買商品時僅需出示付款碼即可通過POS機完成支付。

報道稱，此次測試成功構建了香港居民往來深圳使用數字人民幣跨境支付場景，進一步擴大了數字人民幣使用範圍，進一步驗證了數字人民幣錢包的匿名性、便捷性、安全性，有效降低了香港居民來深消費的跨境交易成本，為下一步推動數字人民幣深港跨境流通、解決跨境旅游等經常項目的支付奠定了實踐基礎。

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責任編輯：尹航

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