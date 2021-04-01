去年內地書店新開數為歇業數2.6倍 報告這樣分析誠品、蔦屋分店

受疫情影響，實體書店在各地的業務均受影響。惟據一份內地實體書店的調查報告顯示，內地去年實體新開書店是歇業的2.6倍。有內媒指，去年誠品深圳關店的新聞效應或被放大，蔦屋中國開店的模式價值或被低估。

據澎湃新聞周三（31日）報道，百道新出版研究院發布的《2020-2021中國實體書店產業報告》指，內地2020年約有4061間新開實體書店，亦有諸如重慶方所、北京佳作書局798店等1573書店歇業；新開書店數遠超歇業書店數，是關閉的2.6倍。報告同時指出，誠品深圳分店關店的新聞效應或被放大，而蔦屋在中國開新店的模式價值或被低估。

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報道引述百道新出版研究院院長、百道網董事長程三國解讀有關報告時稱，蔦屋書店中國分店的經營模式與在日本的連鎖分店模式不同，不具備集中的物流和供應鏈，且在不同城市的門店，均是由地產公司引入蔦屋品牌實行獨立運營，由蔦屋中國分公司負責品牌管理和運營指導，更接近「策劃諮詢」模式。

程三國又指，蔦屋亦不直接向讀者收費，而是向合作方收費，對書店商業模式轉型而言具非凡意義。

報告又公布了2020年最受行業關注的書店品牌前10名，依次序分別是蔦屋書店、誠品書店、西西弗書店、言幾又、方所、新華書店、先鋒書店、鍾書閣、單向空間和思南書局。

報告更列出2020年美國的數據，其中新開書店84間，歇業63間，新開是歇業的1.3倍；可見中美兩個書店大國均都未出現書店關閉潮。

惟報告亦指，在後疫情時代，實體書店商業形態將更惡化，商業模式與盈利問題令實體書店的未來仍充滿不確定性。

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誠品書店去年12月曾發布《2020誠品年度閱讀報告》，其中提到其蘇州分店的書籍零售額下跌7%，並指書業是「持續下降的產業」。而誠品深圳分店亦於同月歇業。

責任編輯：黃良潤

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