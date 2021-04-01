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格力要做絕世好老闆？董明珠爭5年內做到員工一人一套房

經濟脈搏 13:32 2021/04/01

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格力要做絕世好老闆？董明珠爭5年內做到員工一人一套房

中美科技戰下，內地企業更重視吸引人才、提升技術及競爭能力。內地家電巨頭格力電器（深：000651）董事長董明珠日前接受日本媒體訪問時，首次為她的「職工一人一套房」計劃訂立時間表，稱爭取在「十四五（2021-2025）」期間、即今後5年內實現這一目標。

董明珠日前接受日本經濟新聞社等媒體採訪時，談及格力在第十四個五年規劃期內－－即2021至2025年的發展目標。她指出:

作為企業來講，肯定是要有一個需求，比如我們按照10%的增長或者15%增長，可能都會有這樣的一個規劃。但是能不能實現？比如去年突發疫情是我們始料不及的，可能就會帶來預期達不到的可能性。

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至於如何吸引人才，推動企業發展達到這一目標？董明珠指出，除了政府要提高工薪階層的稅收起徵點（港稱提高免稅額）外，公司也當然要漲工資的；而作為企業來說，其實更可以多做一點，「因此在公司的十四五規劃裡，希望最終實現一人一套房」。

格力早前3,700個員工住宅單位  做到退休可擁有

格力目前有8.8萬名員工，董明珠在訪問中，沒有說明計劃是否做到每員工分配一套房、抑或是某一職級或類別職工才獲配房，乃至分配的房間業權屬誰？

不過董明珠稍早前接受內地媒體的另一次訪問時，曾說過將會在未來兩年，讓新入職的科技人員享「一人一套房」，稱打工仔只要有能力做到退休，就能直接擁有單位。而當時，公司已準備了了3,700個住宅單位，供有關新職工入住。

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報道又指，該3,700個住宅單位的總投資金額為20億元人民幣，將命名為「格力明珠廣場」，座落珠海市香洲區。而其住宅單位基本有2房1廳，面積各有不同，預計今年內分批落成。

而董明珠去年中接受內媒訪問時，則有另一種法，指「一人一套房」計劃，是要讓每個園區都給員工配備宿舍，以「一人一間房」的目標去實現，當時並未提及職工可擁有住宅單位。

員工宿舍「格力明珠廣場」2018年動工情況：

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責任編輯：鄧國強

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