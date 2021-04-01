LEGO再告內地贏山寨牌「樂拼」 獲賠金額增10倍

廣東省高級人民法院今日（1日）公布，該院對「樂高」（LEGO）起訴「樂拼」系列標識商標侵權及不正當競爭案作出終審判決，對樂高提出的賠償主張予以全額支持，判令樂拼立即停止侵權，並賠償經濟損失及為製止侵權行為所支付的合理開支共3,000萬元（人民幣，下同）。一審時，樂拼被判賠300萬元。

判決指出，樂高系列商標經長期使用與宣傳，在玩具市場上具有極高知名度，已成為公眾用於識別其商品的主要標識。廣東美致智教科技股份有限公司、廣東美致智教科技股份有限公司第二分公司生產的樂拼，在顏色組合、表現形式、整體視覺效果等均與前者極為相似，導致公眾混淆。美致公司「複製」樂高玩具持續4年之久，侵害其8個註冊商標、1個具有一定影響的商業名稱，僅自2017年9月至2019年4月，侵權產品經營額已達到3.3億至5億元，獲利逾1.6億元。

法院認為，美致公司侵權持續時間長、規模大、獲利多，且極富設計性和組織性，攀附和模仿樂高的惡意明顯，屬嚴重侵權行為，應從重判賠。

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責任編輯：陳建錫

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