椰樹集團招生廣告涉違法受查 椰汁廣告屢涉低俗內容遭停播

椰樹集團多年來因其廣告中的低俗成分屢受網友批評。近日其椰汁廣告再因此被廣電總局下令停播；而周三（31日）有報道指，其官方微博上的一個經理學校招生廣告，亦因涉嫌違法，被當局立案調查。

綜合傳媒報道，內地廣電總局近日發布通知，要求各廣播電視立即停播「椰樹牌椰汁」、「力補金秋膠囊」和「強身牌四子填精膠囊」廣告，並表示上述廣告存在「導向偏差」和「違規播出涉性廣告」等問題。

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另《海南日報》周三報道，椰樹集團發布的有關「椰樹集團培養正、副總經理學校再招生」的廣告內容，違反《廣告法》規定，造成不良社會影響，海南省市場監管局事後已依法立案調查有關廣告，並迅速行政約談椰樹集團相關負責人。

椰樹集團上周四（25日）在官方微博上發布了上述廣告貼文，其中貼圖中寫上「專業不限只要懂寫作，入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」等內容，引起網絡輿論關注。

而據報此前椰樹集團相關人員曾回應有關廣告稱，招生信息屬實。集團亦回應指，廣告中沒有展示任何少兒不宜內容，其公司廣告「一直是這種風格」。

多年來，椰樹集團多次因以疑似低俗內容作營銷，被內地網友詬病。2019年3月，其配上「從小喝到大」經典廣告語、由一位身材豐滿的女明星雙手托起椰樹椰汁的一個廣告，被海口市龍華區市場監督管理局據《廣告法》第9條「廣告不得含有淫穢、色情、賭博、迷信、恐怖、暴力的內容」，判處罰款20萬元人民幣。

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責任編輯：黃良潤

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