▲ 【中美芯片戰】外媒：中國用這招阻斷了美國芯片企業收購

中美芯片科技戰，中國阻止了美國產業一次進軍。德國《商報》（Handelsblatt）報道，中國以一種策略，阻斷了美國半導體設備和服務供應商應用材料公司（Applied Materials），收購日本同行，原日立集團旗下企業國際電氣公司（Kokusai Electric），而這種策略就是既不批准也不否決，甚麼都不做。

應用材料總部位於美國加州，是全球最大的半導體設備和服務供應商；公司日前宣佈，因為未獲得中國監管機構批准，終止收購國際電氣。

應用材料此前計劃，從私募股權投資機構KKR手中收購國際電氣。KKR於2017年收購了國際電氣的半導體設備部門，後者以生產薄膜沉積設備而聞名，其工廠設在日本。

《日經新聞》報道，由於中國既沒有禁止，也沒有批准這筆22億美元交易，因此應用材料不得不終止收購案，並會以現金向KKR支付1.54億美元終止費。

中國是應用材料第一大市場，公司在中國市場營收為15.76億美元，佔其總營收34%。

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《商報》指出，在芯片行業裏，沒有中國批准就甚麼都做不成。中國是全球最大半導體市場，2020年銷售額增長近5分1，約合1370億美元。因此企業無法忽視中國政府的決定，因為這樣做可能會導致自己沒法開拓未來市場。只是，中國大陸仍未有世界級的芯片製造企業。

報道又稱，今次事件令全球半導體行業感到警愓，因為中國未來可能會用同樣的策略阻止更多收購。美國高通（Qualcomm）2018年嘗試收購荷蘭NXP，也因為中國拒絕批准而放棄交易。美國Nvidia現時亦計劃，以400億美元收購英國芯片設計商ARM，但中國相信不太可能批准。

美國特朗普政府發起中美科技戰，《商報》表示，是特朗普首先以半導體作為權力武器。特朗普政府禁止各國半導體企業向華為提供芯片，亦限制向中國供應芯片製造設備。拜登政府至今未有跡象顯示會緩解這些禁令。

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責任編輯：連兆鋒