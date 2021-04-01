▲ 【新疆棉花】韓星Lisa突被內地雜誌撤照 疑因代言adidas出事

南韓女團BLACKPINK成員Lisa近日拍攝中國版《哈潑時尚》的雜誌封面，卻被無預警下架。出版社未有說明原因，但社交媒體有人猜測，這或是受新疆棉花風暴影響，原因是Lisa所屬的BLACKPINK是adidas代言人之一。

國際知名運動用品牌子adidas，因曾表態拒用新疆棉花遭內地網民抵制，包括陳奕迅、彭于晏、張鈞甯台港等藝人紛紛與品牌切割，宣布停止代言。

新疆棉事件波及南韓女團

BLACKPINK也是adidas的代言人之一，但至今未有因應中國市場，與這個品牌割席。

BLACKPINK成員Lisa近期擔內地綜藝《青春有你3》的舞蹈導師，人氣高漲，並受邀拍攝時尚雜誌4月的封面。

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原本雜誌的官方微博已將宣布Lisa拍攝4月封面照的貼文設為置頂，但目前已被下架，用關鍵字「Lisa」搜尋也找不到相關封面的照片。

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有內地網民把Lisa的遭遇，與BLACKPINK代言adidas聯想起來，猜測BLACKPINK及Lisa或已受新疆棉花事件波及。

社交媒體上有人說，「因為粉墨是阿迪代言人，然後阿迪抵制新疆棉花，所以時尚芭莎用Lisa當封面不太好」，有網民則說，「一邊賺粉絲的錢，一邊又和辱華品牌合作，這樣做很傷粉絲的心」。

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責任編輯：鄧國強

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