  • 28°C
香港時間 : 2021401日 (四) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新疆棉花】韓星Lisa突被內地雜誌撤照  疑因代言adidas出事

國情動向 15:16 2021/04/01

分享：

【新疆棉花】韓星Lisa突被內地雜誌撤照  疑因代言adidas出事

南韓女團BLACKPINK成員Lisa近日拍攝中國版《哈潑時尚》的雜誌封面，卻被無預警下架。出版社未有說明原因，但社交媒體有人猜測，這或是受新疆棉花風暴影響，原因是Lisa所屬的BLACKPINK是adidas代言人之一。

國際知名運動用品牌子adidas，因曾表態拒用新疆棉花遭內地網民抵制，包括陳奕迅、彭于晏、張鈞甯台港等藝人紛紛與品牌切割，宣布停止代言。

新疆棉事件波及南韓女團

BLACKPINK也是adidas的代言人之一，但至今未有因應中國市場，與這個品牌割席。

BLACKPINK成員Lisa近期擔內地綜藝《青春有你3》的舞蹈導師，人氣高漲，並受邀拍攝時尚雜誌4月的封面。

【新疆棉花】H&M內地關店潮恐擴  官證20門市抵制聲中倒下（組圖，有片）

【新疆棉花】H&M至少6內地分店被業主收鋪關門   風波來首現（有片）

原本雜誌的官方微博已將宣布Lisa拍攝4月封面照的貼文設為置頂，但目前已被下架，用關鍵字「Lisa」搜尋也找不到相關封面的照片。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

有內地網民把Lisa的遭遇，與BLACKPINK代言adidas聯想起來，猜測BLACKPINK及Lisa或已受新疆棉花事件波及。

社交媒體上有人說，「因為粉墨是阿迪代言人，然後阿迪抵制新疆棉花，所以時尚芭莎用Lisa當封面不太好」，有網民則說，「一邊賺粉絲的錢，一邊又和辱華品牌合作，這樣做很傷粉絲的心」。

陳奕迅等逾40藝人挺新疆棉花與品牌割席 或因一理由毋須賠分毫

【新疆棉花】陳奕迅與adidas分手：抵制污名化中國

【新疆棉花】Nike與一中國富豪息息相關  並拓14萬就業

Nike也因拒用新疆棉被內地抵制  下一個誰高危？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【新疆棉花】美女網紅疑這樣跟Nike等割席：我以前穿的都是A貨
今日
【新疆棉花】美女網紅疑這樣跟Nike等割席：我以前穿的都是A貨
【新疆棉花】H&M內地關店潮恐擴 官證20門市抵制聲中倒下（組圖，有片）
今日
【新疆棉花】H&M內地關店潮恐擴 官證20門市抵制聲中倒下（組圖，有片）
新疆棉花風暴下 炎亞綸避談時事說「電視壞了」
2021/03/31
新疆棉花風暴下 炎亞綸避談時事說「電視壞了」
【新疆棉花】出口訂單恐受打擊？ 中國或增棉花進口替代
2021/03/31
【新疆棉花】出口訂單恐受打擊？ 中國或增棉花進口替代
【新疆棉花】華為小米等加入抵制 踢走Nike及adidas官方App
2021/03/29
【新疆棉花】華為小米等加入抵制 踢走Nike及adidas官方App
人權 運動用品 運動 中國市場 政治 經濟 彭于晏 陳奕迅 品牌 Adidas

下一篇文章

外媒：中國用這招阻斷了美國芯片企業收購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新疆棉花】中國人對H&M憤怒似乎有所消退？ 華春瑩這樣答
【新疆棉花】中國人對H&M憤怒似乎有所消退？ 華春瑩這樣答
華春瑩：美911後讓幾千萬穆斯林家破人亡 6點駁涉新疆指控
華春瑩：美911後讓幾千萬穆斯林家破人亡 6點駁涉新疆指控
【新疆棉花】易建聯繼續代言Nike在籃球簽名 結果這樣
【新疆棉花】易建聯繼續代言Nike在籃球簽名 結果這樣
【新疆棉花】維族美女網紅2年前已拍片 曬新疆棉田機械運作（組圖，有片）
【新疆棉花】維族美女網紅2年前已拍片 曬新疆棉田機械運作（組圖，有片）
鍾南山呼籲快打疫苗 否則中國「很危險」
鍾南山呼籲快打疫苗 否則中國「很危險」
【新疆棉花】H&M內地關店潮恐擴 官證20門市抵制聲中倒下（組圖，有片）
【新疆棉花】H&M內地關店潮恐擴 官證20門市抵制聲中倒下（組圖，有片）