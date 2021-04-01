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中銀料二季度人幣兌美元匯率難有明顯貶值 但走勢仍存變數

經濟脈搏 14:38 2021/04/01

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中國銀行研究院表示，預計二季度人民幣兌美元匯率將延續波動行情，既難有明顯貶值，也難有明顯升值；強調二季度人民幣走勢也存在變數，若中美衝突加劇，人民幣匯率或承壓。

中國銀行研究院最新公布的二季度展望報告稱，中國經濟仍處於加速復甦階段，預計經濟增速將回歸至正常區間，這為人民幣匯率的穩健運行奠定了良好基礎。另外中美利差依舊處於高位，中國資本市場吸引力仍然較大，資本流動整體將保持均衡態勢。

報告稱，外匯市場逆周期政策的調整有助於合理引導外匯供求。另外，稍早前，富時羅素確認將中國國債納入富時全球政府債券指數（WGBI），料為數以十億美元計的資金流入中國債市鋪路。

報告稱，1月份人行和外管局宣布將企業的跨境融資宏觀審慎調節參數由1.25下調至1，收緊了境內企業跨境融資上限，有助於降低跨境融資帶來的人民幣需求壓力。未來外匯管理政策將繼續合理引導市場預期，保持外匯市場穩定。

報告還指出，未來人民幣匯率走勢也存在變數。尤其中美關係不確定性仍然較大，若中美衝突加劇，可能對人民幣匯率帶來一定的貶值壓力。

今日（1日）人民幣兌美元中間價為6.5584，較上日6.5713，升129點子或0.2%，結束7連跌。

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責任編輯：尹航

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