不打疫苗沒車坐列黑名單？海南這鎮認過於粗暴致歉

各國競相推動民眾接種新冠疫苗，盡快實現群體免疫，中國人口眾多問題尤其迫切。但內地近日有地方政府措施引起熱議，海南萬城鎮公告新冠疫苗接種「五不」注意事項，當中包括不打疫苗沒車坐、列入黑榜名單，甚至「影響子女今後上學工作」。萬城鎮政府最新宣佈撤銷措施，承認過於簡單粗暴，就此致歉。當局稱，措施原意是為了市民身體健康著想，希望市民理解。

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網民近日反映，海南萬城鎮發佈公告稱，村民不接種疫苗嚴禁進入市場，被拉入黑榜名單。相關通知的圖片和視頻也在網絡流傳，顯示「接種新冠疫苗『五不』注意事項」包括：

1 不接種疫苗，出行交通沒車坐

2 不接種疫苗，市場、超市、酒店難進入

3 不接種疫苗，餐飲、酒店、商超等服務行業不得營業

4 不接種疫苗，按村規民約列入黑榜名單，不得享受政府優惠政策

5 不接種疫苗，對今後子女上學、工作、參軍、住房報建等都會受到影響

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消息在網絡引發熱議後，萬城鎮政府周三（31日）在微信公號宣佈撤銷「五不」注意事項。

聲明承認，鎮政府在宣傳發動廣大人民群眾接種新冠疫苗時，制定「五不」注意事項，過於簡單粗暴，並就這種簡單粗暴的宣傳方式向廣大人民群眾表示誠摯的歉意。

當局表示，接種疫苗是每個公民的責任和義務。根據疫情防控規律和權威專家的觀點，有85%的人群接種過新冠疫苗以後，才能形成群體性免疫。為了盡快推動形成群體免疫，萬城鎮制定「五不」注意事項措辭不當，但根本目的是為了廣大市民的身體健康著想，也請廣大市民給予理解。

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中國內地新冠疫苗接種劑量現已超過1.1億，全球第二僅次美國，惟按人口百分比計算仍顯著低於歐美國家。中國專家近日紛紛呼籲民眾盡早接種疫苗。

中國工程院院士鍾南山坦言，絕大部分中國人目前仍未有免疫力，很多人認為接種並非那麼迫切。「可是，這有個前提，我們對國際（境外）輸入有非常嚴格的控制，中國不能永遠這樣。中國控制得好就是為了爭取時間接種疫苗。別等外國免疫，中國反而危險了。」

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責任編輯：連兆鋒