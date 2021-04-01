【神州快訊】2021「東亞文化之都·中國紹興活動年」開幕

3月31日， 以「文脈千年·尋夢紹興」為主題的2021年「東亞文化之都·中國紹興活動年」在浙江紹興正式啟動。

「東亞文化之都」評選始於2013年，是中日韓三國共同創立的國際城市文化名片。2021年度「東亞文化之都」城市有：中國的紹興市與敦煌市、日本的北九州市及韓國的順天市。據悉，紹興市有2,500餘年建城史，是中國首批歷史文化名城、中國優秀旅遊城市，紹興的大禹文化、古越文化、陽明文化、魯迅文化、黃酒文化等在東亞地區有着巨大影響力。2020年9月，紹興以第一名的成績入選2021年「東亞文化之都」。

浙江省委常委、宣傳部長朱國賢在開幕式上表示，浙江是吳越文明的發源地和中華文明發祥地之一，也是全國經濟發展最快、開放程度最高、發展活力最強的省份之一。希望紹興市以文化人、以文為媒、以文興城，打造標識性文化品牌，不斷擴大國內外「朋友圈」，以文化交流帶動經貿合作，以城市交流助推區域發展，助推中華文化創造性轉化、創新性發展。

紹興市委書記馬衛光亦表示，自古以來，紹興以獨特的文化多樣性，在東亞經貿文化交流中發揮積極作用。紹興將全力辦好「東亞文化之都·中國紹興活動年」系列活動，讓日韓人民更加深刻地感受紹興文化、中華文化的魅力和風采；深入挖掘紹興歷史文化的時代內涵，以文化為載體不斷開創紹興與日韓各領域全方位合作新篇章。

開幕式上，由國家文化和旅遊部牽頭的中國「東亞文化之都」工作機制舉行成立儀式，該工作機制內容包括推動中國「東亞文化之都」定期開展交流與合作、搭建中國「東亞文化之都」城市服務平台、加強「東亞文化之都」品牌建設等。

此次「活動年」期間，紹興將採用「10+X」模式，即全年舉辦10項重點活動，圍繞「風韻越州、風骨越書、風流越士、風雅詩詞、風源心學、風味越釀、風華越遊、風采越動、風尚越音、風範越俗、風姿越藝」11個越風篇章，共將整合60餘項活動。

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