【新疆棉花】H&M不道歉被喊滾  品牌專家：他們只有兩條路可走

新疆棉花風暴仍在燃燒，身陷風眼中的瑞典服裝品牌H&M雖在周三再發聲明回應事件、稱重視中國市場，但沒有道歉。社交媒體上，輿論普遍對此不滿，有人並喊「滾」。事件後續發展如何？有內地品牌專家指，H&M有兩件路可走。

H&M最新發布的聲明似乎並不能讓內地輿論滿意。新浪微博上，中新社旗下「中國新聞周刊」發布相關新聞時，熱度第一的評論只有一個字「滾」。

還有一則得到近9萬點讚的評論寫道，「中國對你們來說仍是重要的市場，但是你們對於中國來說是多餘的品牌」。

央視批H&M聲明是「二流公關文」

官媒新華社旗下「參考消息」也在微博官方號上發表評論指出，新聲明沒有正面澄清其在新疆棉花上的立場，更沒有就該公司此前宣稱不從新疆採購原材料做出任何解釋，難怪中國網友並不買賬。

央視則指，H&M這份聲明是缺乏誠意的「二流公關文」，並要求H&M公開道歉。

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H&M如何在中國市場「存活」下去，引起外界關注。華爾街日報引述北京品牌營銷公司PBB Creative的戰略主管Alexander Shapiro說，H&M實際上有兩種選擇：

其一，它可以低調行事，寄望抵制活動悄然結束。 其二，如果要堅持其「人權立場」，則要準備無限期地承擔銷售風險；它也可以選擇退出中國市場。

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報道指，不是每一間企業都有好運氣。其中樂天為例，首爾方面把南韓樂天集團（Lotte Group）一個高爾夫球場確定為飛彈防禦系統的場地後，該公司成為中方針對的目標、並以違反消防和安全規定為由，開始勒令樂天在中國的一些門店停業。最終，樂天在2017年撤出中國市場。

但華爾街日報指，與其他公司相比，H&M或有更大的迴旋餘地。雖然是公開上市，但該公司為家族控股，這讓它在一定程度上不受投資者的壓力。在截至2月的財季，按銷售額計算，中國是H&M的第三大市場，佔整體收入的6%。該公司沒有披露禁令帶來的財務影響。

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責任編輯：鄧國強

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