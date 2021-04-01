愛立信寧撐華為不撐祖國 皆因中國市場給它兩大商利

▲ 愛立信對中國市場的依賴甚深，包括銷售和設備生產各個環節

華為在歐美遭受抵制，去年在中國以外地區業務收益全綫下挫，各個領域市場份額正被對手瓜分。惟作為華為在5G設備上的主要競爭對手愛立信（Ericsson）近期頻頻為前者發聲，甚至威脅撤資、逼自己的祖國瑞典放寬禁令。自2G時代至今，中國一直是愛立信的業務量前3大的單一市場，它一系列看似反常的操作，背後是對中國市場的深度依賴。如同愛立信發表去年財報時表示的擔憂：「瑞典把中國企業排除在5G網絡建設之外，可能會給我們在中國的業務帶來風險」。

愛立信撐華為，背後有兩個中國市場因素，一是直接從中國業務獲利、二為其供應鏈依賴中國。

其一：中國市場真的太重要

愛立信 在中國5G市場佔有約10%的份額，在全國擁有逾萬名員工，包括逾5000名工程師，它也是唯一一間獲准與中國三大電訊營運商合作，並獲得5G無綫網絡相關合同的外國企業。中國市場對愛立信的全球業績增長影響重大， 2019年在中國的營收佔愛立信全球營收的7%，去年增至約8.5%。像去年二三季度，愛立信業績勝過市場預期，並跑贏對手 諾基亞 （Nokia），很大程度上得益於中國5G的迅速普遍化。 相反，瑞典本土 營收只佔1%。

CEO鮑毅康談到中國業務時曾表示，能夠在5G領域最快進行部署和覆蓋的國家，肯定是能夠推動5G發揮最大潛力的國家，5G是未來（國家經濟領域中）最迅速、最強大的促進創新的因素，它提供的解決方案不僅會使消費者受益，也會使企業受益。未來，愛立信將不斷鞏固與三大營運商之間的合作夥伴關係。

其二：供應鏈也依賴中國

中國也是愛立信全球供應鏈最重要的節點，尤其是無源光器件的生產。過去5年，愛立信在中國投入逾150億元人民幣研發資金，包括在深圳、南京成立設備工廠，前者主要生產無綫基站的濾波器、天線，後者則是當前全球最大的通信設備工廠，也是愛立信最大的生產和供應中心。此外，愛立信在北京、上海、廣州、南京、成都均立有研發中心，它的4大服務支持中心，分別是印度、羅馬尼亞、墨西哥，以及中國。可以說，中國業務牽涉到它的整個供應鏈。

其中國區CEO趙鈞陶去年表示，全球供應鏈高度協同的今天，只要有一個環節沒有就緒，整個供應鏈就不能平滑運轉。中國無論從門類、基礎，還是從成本效益方面都具有獨特優勢，「基於供應鏈靈活、彈性、和靠近主要市場和客戶的需求看，中國供應鏈的穩定是重要的基礎」。

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為了利益幫助對手

愛立信與華為在全球5G設備市場上存在激烈競爭，雙方過去兩年互換「一哥」地位。美國對華為的制裁使愛立信漁翁得利，其去年業績表現是過去10年來最好，所有地區市場的份額都有所提高。對於為何持續替華為其抱打不平。鮑毅康曾明確表示：「全球利益日益交織在一起之際，這麼做（為華為發聲）只是為了自己公司的利益...這關乎到（中國）市場准入，這是我們的核心利益。」這說法也廣受西方及中國認可，包括多次讚揚愛立信的中國官媒。

《人民日報》早前的一篇評論指出：「 不難看出，愛立信在中國的業務一直是其公司發展的關鍵，中國是愛立信最重要的市場。而且在華為遭到禁令之後，愛立信及其他國外公司在中國的通信市場份額應聲下滑，如果瑞典公然禁止華為參與本國的5G建設，愛立信也會擔心自己的業務在中國繼續受到影響... 愛立信似乎將華為視作中國政府的延伸，希望自己在瑞典對華為的善意，可以促使中國政府對愛立信在中國的運營表現出善意。」

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責任編輯：陳建錫

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