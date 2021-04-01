【大灣區】深穗新醫院爭做「港藥通」試點 跨境購港藥未來選擇多

首批「港藥通」，即內地當局授權在內地使用的香港上市藥物，早前據報有望今年6月在深圳出台。而除作為首個試點的港大深圳醫院外，報道指，深圳市內另一間爭取成為有關試點的診療中心，近日亦始動工，未來可望解決港藥跨境購買使用問題。

《南方都市報》周三（31日）報道，位於深圳市坪山區潮商廣場、將爭取成為「港藥通」試點的香港名醫診療中心，近日舉行開工儀式；該中心未來將為深圳市民提供香港醫學專家坐診等醫療服務，並將加快深港兩地醫生交流合作。

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報道指，該診療中心總面積約7萬平方米，將按照香港養和醫院模式，匯集30間以上香港各知名醫學專家領銜的醫療機構及診所，提供專業醫療設備、護理團隊，打造「特色化高端醫療服務平台」，並藉此推動「深圳定和醫院」開業運營。

報道提到，該診療中心正爭取成為「港藥通」試點，以實現深港跨境醫療轉運，並為深圳市民群眾提供香港醫學專家坐診、遠程醫療、進口藥品及高端醫療器械使用等醫療服務；又將促進香港醫生與內地醫生交流互動，以及該區生物醫藥產業與香港先進醫療體系銜接。

報道介紹，據今年出台的《深圳市人民政府關於支持深圳國家高新區坪山園區建設世界一流高科技產業園區的意見》，未來坪山區將充分利用其政策優勢，依托香港名醫診療中心，試行「港藥通」等「前沿醫療技術」，以打造「粵港澳大灣區生命健康示範區」。

穗搭「港藥通」順風車 新醫療中心數十港醫將駐診

除上述位於深圳的診療中心外，《南都》曾報道，位於廣州的廣東祈福醫院貴賓中心，亦已於上周六（27日）開業，並正積極申請成為大灣區醫療協作的定點醫療機構，有望搭上「港藥通」順風車，使用國際新藥。報道指，來自香港的10多名高年資執業醫生和多名外籍專家將入駐該中心。

《南都》又介紹，有關醫院早於2005年起，已獲香港醫管局前局長高永文醫生率13名港藉醫生駐診，並陸續與香港中文大學、香港浸會大學等多所院校開展臨床教學、科研工作。

若上述有關醫務場所均獲批試行「港藥通」，內地居民及內地港人可望能在廣東省多地購買香港藥物及醫療服務。而據報目前只有港大深圳醫院是「港藥通」試點醫院。

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首批「港藥通」審批近尾聲 助解決跨境購藥用藥問題

《南都》上周一（22日）則曾引述香港大學深圳醫院院長盧寵茂稱，首批「港藥通」的審批流程已近尾聲，首批病人有望在3個月後使用「港藥通」清單上的藥械，當中涉及10多種國際新藥，涵蓋腫瘤、罕見病、呼吸道疾病等多個病種。

盧寵茂指，一般藥品的國家審批，需由廠商提供大量實驗數據，周期較長；「港藥通」可為內地民眾提供試點，讓內地居民亦能使用在港澳地區已上市，且同為中國人、基因相同的港澳居民已在使用，而在內地則仍未有足夠數據供審批的藥品。

盧寵茂舉例，部分病人會從香港採購、帶回其療程中急需使用，在內地又沒有替代品的藥物，然後在一些小診所內使用。「港藥通」可解決在此情況下，藥品運送過程不標準、個別診所使用有關藥物不合規範、出現不良事件欠既定流程處理等問題。

盧寵茂又表示，有關醫院確定為符合有臨床需要的病人均可使用「港藥通」。而目前適用於港人的「長者醫療券」和「覆診特別支援計劃」，均可在「港藥通」使用。在藥價方面，由於涉及通關或不良反應等因素，或會比香港貴，惟亦不排除供應商會按未來市場需要考慮，降低藥價。

粵媒評「港藥通」促融：兩地統一標準 助港醫拓商機

南方網上周三（24日）評論認為，「港藥通」落地深圳不僅方便兩地市民用藥，更是兩地統一標準的最新嘗試，是香港標準可用於內地的最新發展。評論認為，除「港藥通」外，內地亦正推動認證香港醫護，包括實現兩地職稱轉換，港籍醫生未來可以「高級職稱」在內地執業，在規模更大的內地市場拓展商機。

評論又指，醫療衛生是科技產業重要一環，香港可藉醫療衛生，在兩地科技產業方面採取更積極措施。

深圳市日前正式審議通過《關於加快推動醫療服務跨境銜接的若干措施》，包含3大層面11項措施，覆蓋醫療一體化融合建設的方方面面。在可見的未來，大灣區優質醫療資源將更加普惠，港澳籍居民在深就醫更便捷，醫療體制銜接將更順暢，共繪「健康灣區」藍圖。

責任編輯：黃良潤

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