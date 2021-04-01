【新疆棉花】楊冪與adidas割席後　改穿70多元國產回力鞋

新疆棉花風暴之下，兩岸三地藝人紛紛與曾拒用新疆棉的品牌割席、終止代言人合作，其中楊冪及彭于晏等人已與adidas解約。楊冪近日在片場現身，被發現不再穿adidas後，悄然換上國產品牌「回力」一款格子鞋。這款鞋網購價65元人民幣、折合港幣76元左右。

新疆棉風波持續延燒，掀起一波藝人解約潮，其中adidas代言人眾多，包括楊冪、彭于晏、陳奕迅、Angelababy、張鈞甯、易烊千璽、迪麗熱巴等人，通通已從微博工作室發聲明宣布解約。

其中女星楊冪也在第一時間與adidas解約，火速切割代言人頭銜，宣布終止adidas的全部合作。

黑白格子回力鞋 引人注目

之後，楊冪近日現身片場時雖身穿紐約時尚品牌Alice+Olivia黑白色上衣、配上法國時裝品牌Balmain黑白條紋裙，但腳上的鞋子，已不再是她常用來搭配私服的貴價adidas球鞋，而換上了國產品牌「回力」。

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楊冪所著的「回力」鞋是黑白格子款式，網購價普遍買65元人民幣左右，折合不用百元港幣，相當實惠。

有許多內地網友留言力挺楊冪，說「那個回力是我初中高中最愛」、「支持國貨真好」。

回力鞋是老牌中國品牌，早在民國時代1927年創立，1934年正式命名「回力（Warrior）」，多年來生產紅白配色的球鞋；至近年推出的鞋款越來越多元化，成為內地時尚。

2008年，《魔戒三部曲》中的英國影星奧蘭多·布魯姆（Orlando Jonathan Blanchard Bloom）穿着回力鞋的照片，引發了歐洲一股復古風潮，並迅速回流中國國內。時尚雜誌《ELLE》法國版為回力鞋開出版面做了介紹。

回力鞋經典款式：

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責任編輯：鄧國強

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