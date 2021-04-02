世衛將啟動第二階段新冠病毒溯源 願再派專家赴華

▲ 譚德塞指，需要更多研究去證明病毒非由實驗室洩漏

世衛本周發表新冠病毒溯源調查的中國部分，提到在中國獲取原始數據時曾遭遇困難。世衛總幹事譚德塞1日表示，會盡快討論下階段調查，細節仍未確定。針對專家組認為「病毒極不可能由實驗室洩漏」的說法，他認為該方面評估不夠廣泛，仍要展開更多調查，世衛願意再派工作組及專家前往中國。

中方專家組此前表示，中外專家掌握的資料相同，沒有給原始數據的假設並不成立，報告基於現有證據，經得起歷史考驗。下一步要在全球範圍展開溯源。

譚德塞表示，調查新冠病毒起源的專家，將在本周發表的報告基礎上展開後續工作，他同意專家組得出的結論，即需要與養殖動物的農民、供應商及其聯繫人進行面談，因為「進一步的研究對於確定養殖的野生動物在把病毒引入武漢，以及其他地區市場中可能發揮的作用至關重要」。

該報告提到病毒極不可能由實驗室洩漏，他認為在評估上不夠廣泛，需要更多數據和研究以得出更強有力的結論，「盡管專家組的結論是，實驗室洩漏是最不可能的一種假說，但這需要進一步調查，可能還需要特別的專家參與其他任務。」他又指一次調查不會得到所有答案，需要進一步的實地考察。

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責任編輯：陳建錫

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