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【中美角力】學者：拜登將「絕地反擊」 北京不可低估

國情動向 12:19 2021/04/02

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內地學者指，拜登將對中國進行反擊

中美持續針鋒相對，人民大學國際關係專家時殷弘指出，拜登已將中國定義為美國最主要的對手，預計他會先說服國會內部的不同派系，再遊說歐洲的盟友，以求透過「三重協調」在對中國政策和立場上達成一致。他呼籲北京勿低估拜登政府的能力，須就對手的綜合實力進行長期的觀察。

時殷弘指出，拜登政府對中美關係的界定，可見於國務卿布林肯的首次對外政策演講上，即將中國定義為「美國唯一的全面（systemic）敵手和競爭者」。拜登政府在今後的一段時間內，估計將無視中國釋出的善意，並會保持戰略耐心，等待中國在個別重大議題上放軟立場，再以強硬姿態在合作上取得主導。

拜登政府的對中態度，已被國際輿論普遍公認為甚強硬，但它仍繼續受到共和黨人為主的美國「反華民意」往更強硬方向催逼。美國內部的撕裂已有所緩解，政府正進行政策調整，在針對中國方面，美方拉攏國際人心的努力進度明顯，較省錢又較高效的備戰方式也正在展開。

時殷弘也提到，美國接種新冠疫苗的人口上月中旬已達到25%，本月底有望去到65%，加上龐大的救市方案獲兩院通過，美國今年GDP成長率可能超過中國。

由西方輿論看中美會談 美國表現為何被壓倒性負評？

美國重新審視對華貿易政策 稱制裁是未來數年的有力工具

拜登不想被中國「吃掉午餐」 2萬億美元藍圖稱這些都不能輸

責任編輯：陳建錫

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