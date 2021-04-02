【台鐵事故】台鐵半世紀最嚴重意外 撞工程車出軌釀51死百多傷（第七版）

▲ 台鐵列車駛經花蓮時，因撞工程車出軌，導致大量乘客死傷

台鐵一輛太魯閣列車今日（2日）駛經花蓮時出軌，據台媒報道，列車8節車廂共載有350多人，截至下午7時許的修訂數字，事故已導致包括司機在內的51人死亡、百多人受傷，受困者已全數救出。有獲救乘客稱，車廂內曾發生人疊人，多名傷者疑因此被壓死。警方指事故因工程車輛闖入路軌引致，已帶走工程負責人問話。

台鐵曾發生多次嚴重事故，1983年3月的頭前溪橋自強號墮橋意外，曾導致31死130傷。而本次事故應是過去半個世紀以來，死傷最慘重的一次。

（更新傷亡數字）

綜合中央社、自由時報等消息，該班列車上午7時11分從樹林火車站出發，原定9時39分抵達抵達花蓮火車站，未料經過花蓮秀林鄉的清水隧道時出軌，車身與隧道牆壁擦撞，第5至8節車廂嚴重變形。台灣各部門及地方政府均派人前往支援，並啟動收容大量傷患救護機制；台軍也出動逾百兵力加入救援。

新城火車站也歷史性地封站，禁止所有班次列車的乘客在該站上下車，騰出所有空間來安置及運送遺體。

有獲救乘客表示，當時列車突然緊急煞車，一直有停頓狀況，等到列車停止後，車門打開，他才知道原來是發生意外，列車長第一時間先疏散民眾，沒有受傷的民眾自行走上公路。另一名乘客憶述，車廂變形卡在隧道裏，當時整個環境漆黑一片，門完全開不了。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

花蓮縣警察局表示，現場旁邊的地盤當時正進行工程，疑有人未煞好車，使工程車從近10米高的山坡上滑落路軌，肇事的李姓工程負責人已被警分局偵查隊帶回問話。台鐵方面則表示，出軌原因之應是工程車突然闖入路軌導致，非列車本身問題。此外，台灣的交通部、花蓮縣政府及地檢署等已介入調查。

台鐵擬按相關法律投保向每名死者賠償最高250萬元新台幣，每名傷者賠償40萬元至150萬元新台幣不等。

在北京，國台辦發言人馬曉光表示，大陸有關方面高度關注後續救援進展，並向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問；美國在台協會（AIT）亦透過社交網站，表達慰問與哀悼；日本內閣官房長官加藤勝信表示，台灣方面若有需要，日方可提供支援。

【台鐵出軌】火車第幾節最安全？ 專家：姿勢才是關鍵

【台鐵出軌】末節車廂嚴重變形 乘客漆黑中人疊人（第二版）

台鐵6次重大事故 1981年出軌墮河死傷枕藉

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁