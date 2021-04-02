台鐵列車撞工程車出軌 至少41死81傷（第四版）

▲ 台鐵列車駛經花蓮時出軌，導致多人死傷

台鐵一輛太魯閣列車今日（2日）上午駛經花蓮時出軌，據台媒報道，列車8節車廂共載有350多人，截至下許3時許，事故已導致包括司機在內的41人死亡、81人受傷，估計仍有多人被困車廂或隧道內。有獲救乘客稱，車廂內曾發生人疊人，多名傷者疑因此被壓死。警方指事故因工程車輛闖入路軌引致，已帶走工程負責人問話。

（更新傷亡數字）

綜合中央社、自由時報等消息，該班列車上午7時11分從樹林火車站出發，原定9時39分抵達抵達花蓮火車站，未料經過花蓮秀林鄉的清水隧道時出軌，車身與隧道牆壁擦撞，第5至8節車廂嚴重變形。新北市及花蓮縣已派出20多輛救護車前往支援，並啟動收容大量傷患救護機制。

有獲救乘客表示，當時列車突然緊急煞車，一直有停頓狀況，等到列車停止後，車門打開，他才知道原來是發生意外，列車長第一時間先疏散民眾，沒有受傷的民眾自行走上公路。另一名乘客憶述，車廂變形在卡山洞裏，當時整個環境漆黑一片，門完全開不了。

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花蓮縣警察局表示，現場旁邊的地盤當時正進行工程，疑有人未煞好車，使工程車從近10米高的山坡上滑落路軌，肇事的李姓工程負責人已被警分局偵查隊帶回問話。台鐵方面則表示，出軌原因之應是工程車突然闖入路軌導致，非列車本身問題。

台鐵擬按相關法律投保向每名死者賠償最高250萬元新台幣，每名傷者賠償40萬元至150萬元新台幣不等。

責任編輯：陳建錫

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