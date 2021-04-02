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台鐵列車駛經花蓮時出軌 36人命危72人受困

社會熱點 12:29 2021/04/02

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台鐵一輛太魯閣列車今日（2日）上午駛經花蓮時出軌，當地鐵路警察局通報，列車8節車廂共載有350多人，截至中午，事故暫導致36人命危，現場已疏散約100人，另仍有72人受困。救援及調查工作目前正在進行，初步估計與工程車輛闖入路軌有關。

綜合中央社、自由時報消息，該班列車上午7時11分從樹林火車站出發，原定9時39分抵達抵達花蓮火車站，未料經過花蓮秀林鄉的清水隧道時出軌，車身與隧道牆壁擦撞，第5至8節車廂嚴重變形。新北市及花蓮縣已派出20多輛救護車前往支援，並啟動收容大量傷患救護機制。

有獲救乘客表示，當時列車突然緊急煞車，一直有停頓狀況，等到列車停止後，車門打開，他才知道原來是發生意外，列車長第一時間先疏散民眾，沒有受傷的民眾自行走上公路。另一名乘客憶述，車廂變形在卡山洞裏，當時整個環境漆黑一片，門完全開不了。

台鐵表示，出軌原因疑是工程車闖入路線導致，非列車本身問題，不過究竟是車子從隧道上面路旁掉下來，還是直接闖軌，還要再釐清。事故現場有看到車牌跟車子底盤，但沒看到工程車駕駛。

責任編輯：陳建錫

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花蓮 鐵路

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