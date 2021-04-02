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【台鐵出軌】末節車廂嚴重變形 乘客漆黑中人疊人（第二版）

社會熱點 15:44 2021/04/02

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有獲救乘客指，末節車廂曾發生人疊人，不少傷者疑因此被壓死

台鐵一輛列車在花蓮出軌，導致多人命危及受傷。台媒報道，由於事發後半截列車卡在隧道中，加上車廂停電，乘客為了自救，只好靠手機的燈光照片尋找出路，部分人從車窗及車頂爬出。在撞至嚴重變形的第8節車廂，有傳出現人疊人的慘況，不少原本有活命機會的傷者，疑因此被壓死。

（新增兩名獲救乘客說法）

一名獲救的女乘客向自由時報表示：「很多人被壓在椅子底下，椅子上又有其他人壓在上面，一個疊一個，現場還有很多小孩，很恐怖。被壓在下面的人，一開始叫他們還有回應，後來再呼喊，就沒有聲音了。」另一名名乘客則稱：「火車撞擊那瞬間就停電了，隧道內一片漆黑、到處是煙霧，看到許多人疊在椅子上，被壓在下面的很多人沒呼吸，車廂內還有很多要去花蓮、台東過兒童節的的小朋友，走出車廂時，到處都是屍體！」

有較幸運的乘客表示，當時列車突然緊急煞車，一直有停頓狀況，等到列車停止後，車門打開，他才知道原來是發生意外，沒有受傷的民眾自行走上公路。另一名乘客憶述，車廂變形在卡山洞裏，當時整個環境漆黑一片，門完全開不了。部分乘客獲救後仍驚魂未定，亦有人第一時間致電朋友報平安。

亦有女乘客和丈夫準備回台東掃墓，火車開到隧道前先聽到很大的撞擊聲，接著後面車廂推擠。兩人最後是用行李打破車窗，才成功脫困。

責任編輯：陳建錫

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