【台鐵出軌】隧道漆黑一片 乘客靠手機照明爬窗逃生

台鐵一輛列車在花蓬出軌，導致多人命危及受傷。台媒報道，由於事發後半截列車卡在隧道中，加上車廂停電，乘客為了自救，只好靠手機的燈光照片尋找出路，部份人從車窗及車頂爬出，結隊摸黑走出隧道，過程凶萬分。部分乘客獲救後仍驚魂未定，亦有人第一時間致電朋友報平安。

有獲救乘客向台媒表示，當時列車突然緊急煞車，一直有停頓狀況，等到列車停止後，車門打開，他才知道原來是發生意外，列車長第一時間先疏散民眾，沒有受傷的民眾自行走上公路。另一名乘客憶述，車廂變形在卡山洞裏，當時整個環境漆黑一片，門完全開不了。

另一獲救的女乘客表示，她和丈夫準備回台東掃墓，火車開到隧道前先聽到很大的撞擊聲，接著後面車廂推擠。他們最後是用行李打破車窗，才成功脫困。

有當地網民就在Fb上救助，稱家人剛好搭上這班列車，而且現在卡在山洞內，讓他非常擔心，並上傳一張車廂內一片狼藉的照片。及後他更新情況，指家人已經被救出，並到醫院接受治療中。另有網民則指出，他親友也坐了該班列車，疑似身處卡在山洞裡的車廂，至今仍未能聯絡對方。

責任編輯：陳建錫

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