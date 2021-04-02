  • 29°C
香港時間 : 2021402日 (五) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台鐵出軌】隧道漆黑一片 乘客靠手機照明爬窗逃生

社會熱點 13:35 2021/04/02

分享：

台鐵一輛列車在花蓬出軌，導致多人命危及受傷。台媒報道，由於事發後半截列車卡在隧道中，加上車廂停電，乘客為了自救，只好靠手機的燈光照片尋找出路，部份人從車窗及車頂爬出，結隊摸黑走出隧道，過程凶萬分。部分乘客獲救後仍驚魂未定，亦有人第一時間致電朋友報平安。

有獲救乘客向台媒表示，當時列車突然緊急煞車，一直有停頓狀況，等到列車停止後，車門打開，他才知道原來是發生意外，列車長第一時間先疏散民眾，沒有受傷的民眾自行走上公路。另一名乘客憶述，車廂變形在卡山洞裏，當時整個環境漆黑一片，門完全開不了。

另一獲救的女乘客表示，她和丈夫準備回台東掃墓，火車開到隧道前先聽到很大的撞擊聲，接著後面車廂推擠。他們最後是用行李打破車窗，才成功脫困。

有當地網民就在Fb上救助，稱家人剛好搭上這班列車，而且現在卡在山洞內，讓他非常擔心，並上傳一張車廂內一片狼藉的照片。及後他更新情況，指家人已經被救出，並到醫院接受治療中。另有網民則指出，他親友也坐了該班列車，疑似身處卡在山洞裡的車廂，至今仍未能聯絡對方。

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

交通事故 台灣

上一篇文章

台鐵6次重大事故 37年前出軌墜河死傷最慘重

下一篇文章

【大灣區】深穗新醫院爭做「港藥通」試點 跨境購港藥未來選擇多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

台灣菠蘿蟲害有圖有真相 大陸國台辦展示照片（慎入，組圖）
台灣菠蘿蟲害有圖有真相 大陸國台辦展示照片（慎入，組圖）
LEGO再告內地贏山寨牌「樂拼」 獲賠金額增10倍
LEGO再告內地贏山寨牌「樂拼」 獲賠金額增10倍
【新疆棉花】H&M最新聲明未提新疆 官媒批無誠意（第三版）
【新疆棉花】H&M最新聲明未提新疆 官媒批無誠意（第三版）
不打疫苗沒車坐列黑名單？海南這鎮認過於粗暴致歉
不打疫苗沒車坐列黑名單？海南這鎮認過於粗暴致歉
【新疆棉花】H&M、Nike倘失中國市場會怎樣？內媒計了這條數
【新疆棉花】H&M、Nike倘失中國市場會怎樣？內媒計了這條數
【新疆棉花】美女網紅疑這樣跟Nike等割席：我以前穿的都是A貨
【新疆棉花】美女網紅疑這樣跟Nike等割席：我以前穿的都是A貨