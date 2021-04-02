台鐵6次重大事故 37年前出軌墜河死傷最慘重

台鐵過往多次發生事故，台媒整理了近年6次最嚴重的，包括埔心平交道事故、造橋火車對撞，以及2018年的普悠瑪列車出軌。其中1981年的自強號墜河床事故死傷最慘重，共31人死亡、130人不程度受傷。

1981年3月8日頭前溪橋事故

北上1002次EMU100自強號於新竹－竹北間頭前溪橋南，撞上闖越平交道的熒琦貨運公司砂石車，後者被火車推擠，撞上鐵橋後砂石車及火車前四節車廂從橋上翻落河床，第5節車廂車頭朝下斜靠橋樑及河床間。砂石車司及列車乘客共31人死亡、130人輕重傷，台鐵發向每名乘客賠償新台幣45萬元。

1991年11月15日造橋火車對撞

自強號1006次列車行經山線134號誌站時，與當時一輛莒光號南下列車發生側撞，莒光號後三節車廂及自強號前三節車廂翻側，事故導致30死112傷。

2012年1月17日埔心平交道事故

第278次由田中站開往花蓮站的自強號太魯閣列車，桃園縣埔心站南方幸福水泥廠平交道撞上闖越平交道的砂石車，將滿載砂石的車斗推行約500米後於埔心站內出軌，造成列車當場出軌、第8車車頭全毀，22名旅客輕重傷，列車機車長殉職。

2013年8月31日枋山一號隧道火車事故

南迴線302次列車於屏東枋山一號隧道東口外遭受土石流衝擊，列車車廂脫軌分離，造成乘客17人受傷，4人重傷。

2016年7月7日台鐵1258次區間車爆炸

一名林姓男子攜帶自製爆炸品自南投北上，於板橋火車站改搭台鐵1258次北上區間車前往基隆，列車將進入松山站之際引爆，造成24人受傷。

2018年10月21日區間車翻側

台鐵普悠瑪6432次列車在蘇澳新馬站月台前彎道翻側，載運370人的8節車廂全出軌，造成18人死亡、17人重傷、274人輕傷。

【台鐵出軌】隧道漆黑一片 乘客靠手機照明爬窗逃生

台鐵列車駛經花蓮時出軌 至少36命危61傷（第二版）

責任編輯：陳建錫

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