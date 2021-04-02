【台鐵出軌】火車第幾節最安全？ 專家：姿勢才是關鍵

▲ 專家指，當火車事故發生時，正確坐姿是保命的關鍵。資料圖片

台鐵列車發生嚴重事故，末節車廂損毀最嚴重，也是死傷人數最多的地方，再次引起網民對「火車第幾節最安全」的關心。台媒指，在事故發生的瞬間，最關鍵的不是坐在哪裡，而是坐的姿勢如何。尤其應盡量趴下身體、將下巴緊貼胸前，這樣可減低被拋出車廂的機會，也有效防止頸部受到重創。

前鐵道文化協會科長鄧志忠向ETtoday新聞雲表示，火車撞擊事故的形式有很多種，像是追撞、對撞、側撞等，對車廂的影響都不相同，基本上只是機率問題，坐哪裡都是一樣。保命之道關鍵是在於乘客的姿勢，最簡單的是列車行駛時保持正常坐姿，就能在事故發生時有比較好的重心，進而降低所受的傷害。

至於是否需要佩帶安全帶，火車基本上都在固定路線上行駛，相對其他交通工具已經非常安全，安全帶在很多實驗中已被證實反而會妨礙逃生。

▲ 台中警察局發布的指引

台中市政府警察局也曾製作相關的指引，提到幾項要點，包括發生事故應遠離門窗、趴下可避免被拋出車廂、應緊靠在牢固的物體上、下巴緊貼胸前防頸部受傷等，而車廂之間的連駁處及車門旁邊，是相對最危險的地方，保護性也最差，因此列車行駛時，乘客應避免站立在這兩處。

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責任編輯：陳建錫

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